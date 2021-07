Testovací centra hlásí zvýšený zájem o testy na covid, čekají ho celé léto

Praha - Testovací místa zaznamenávají už od konce června zvýšený zájem o testy na covid-19, někde navyšují kapacity. Spojují ho s odjezdy na dovolené a letní dětské tábory, kde jsou testy povinné. Vyšší zájem podle nich bude zřejmě trvat celé léto. Vyplývá to z odpovědí jejich zástupců na dotazy ČTK. Podle dat o testování bylo provedeno v posledních čtyřech dnech vždy 30.000 až téměř 44.000 testů metodou PCR, na začátku června to bylo kolem 26.000.

"V průběhu června jsme denně provedli okolo 150 PCR testů, nyní toto číslo stoupá ke 300. Počet antigenních také stoupá, ale ne tak výrazně. Pohybuje se cca kolem 220 testů denně," sdělila ČTK mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice Marie Heřmánková.

Vysoký zájem zaznamenávají kromě nemocnic i soukromé laboratoře. "Zájem o testování se prakticky okamžitě zvýšil. Je to patrné zejména na našem odběrovém místě na letišti, kde již od čtvrté hodiny ráno je stále ve frontě asi 30 osob," řekl ČTK kolem 11:00 mluvčí GHC Genetics Michal Mikšík.

Třeba u odběrového místa na Havlíčkově náměstí na pražském Žižkově se dnes ráno čekalo na test víc než půl hodiny. Fronta se táhla až ven na chodník před budovu, zjistil zpravodaj ČTK. Bylo v ní také několik rodin, lidé měli zájem hlavně o antigenní testy.

Některá centra kvůli náporu navyšovala kapacity. "Rezervační systém jsme upravili na delší doby pro vytvoření rezervací, ale někde i prodlužujeme otevírací doby," uvedla za laboratoře Aeskulab Olga Kunešová. Firma provozuje 13 center v Praze, Brně, Ostravě, ale také Teplicích nebo Zlíně.

Centra očekávají, že velký zájem bude i po návratu ze zahraničních dovolených, kdy se lidé budou muset prokazovat negativním testem před návratem do zaměstnání. Novou povinnost v pondělí schválila vláda. Kritici ale namítají, že zaměstnavatel nemá právo zjišťovat, jestli se jeho zaměstnanec vrací z dovolené v tuzemsku nebo zahraničí, případně z jaké konkrétní země.

U zelených a oranžových zemí lidé musí podstoupit test do pěti dní po návratu, do té doby musí nosit zaměstnanec respirátor nejméně třídy FFP2. U červených a tmavě červených zemí, kde je vysoké a velmi vysoké riziko nákazy, musí lidé stejně jako dosud absolvovat test a do jeho výsledku zůstat v samoizolaci. Výjimku mají plně očkovaní dva týdny po obdržení druhé dávky vakcíny.

Negativní test je také třeba pro účast dětí na táborech. Pokud tábor trvá více než sedm ní, musí se ti, kteří se prokazovali pouze antigenním testem, znovu otestovat, například podobným samotestem jako ve škole. Děti s PCR testem po týdnu nový test podstoupit nemusí.