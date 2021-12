Test před vstupem do ČR ze zelených a oranžových zemí musí mít jen cizinci

Praha - Pouze cizinci budou muset mít nově PCR testy na nemoc covid-19 před vstupem do Česka i ze zelených a oranžových zemí na tzv. mapě cestovatele. Pro české občany nebo cizince s přechodným či trvalým pobytem na území Česka se nic nezmění. Oznámilo to dnes večer ministerstvo zdravotnictví, které tak změnilo své původní vyjádření. Ministerstvo původně dnes oznámilo, že od pondělí 27. prosince budou nově povinné testy i pro cesty lidí ze zemí s nízkým a středním rizikem nákazy a že od 3. ledna bude opatření platit i pro české občany a další skupiny lidí zařazených do výjimek nařízení.

"Podmínky vstupu do ČR se zpřísňují pouze pro cizince," sdělilo dnes večer ministerstvo v tiskovém vyjádření. "Takto bude ještě dnes upraveno ochranné opatření. Při jeho přípravě a zveřejnění došlo k nedorozumění. Omlouváme se všem, kterých se mohla tato chyba dotknout, za způsobené komplikace," doplnil úřad. Původní znění opatření kritizovala například Asociace cestovních kanceláří, podle které by to značně zkomplikovalo cestování.

Ministerstvo zdravotnictví na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy koronavirem. U zemí s nízkým a středním rizikem, tedy na mapě cestovatele označené zelenou a oranžovou barvou, platí zatím nutnost testu na covid-19 nejpozději do pěti dní po vstupu na území Česka. Při cestě ze zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy - červeně a tmavě červeně vyznačených - musí lidé při cestování veřejnou dopravou test podstoupit ještě před cestou. Při individuální dopravě se mohou testovat až po příjezdu, ale do obdržení negativního výsledku testu musí mimo domov nosit respirátor.

Při návratu ze všech zemí musí navíc cestující vyplnit příjezdový formulář, pokud necestuje individuální dopravou.