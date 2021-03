Test musí zůstat alternativou k očkování, říká německá etička

Berlín - S očekávaným zavedením zelených pasů hrozí znevýhodňování těch, kteří se proti nemoci covid-19 nemohou nechat očkovat. Alternativou k očkování by proto měly být testy na koronavirus, které by zabránily růstu nerovnosti mezi očkovanými a neočkovanými, řekla zahraničním novinářům šéfka Německé etické rady Alena Buyxová. Tato akademická instituce je nezávislým poradním orgánem vlády a parlamentu a jejím úkolem je nabízet hodnocení a řešení eticko-právních otázek ve vědě či společnosti. Stanovisko vydala i k očkovací kampani, když doporučila jako první imunizovat seniory a zdravotníky.

"Pokud se hovoří o rozdílech mezi očkovanými a neočkovanými, tak říkám, že čím více očkujeme, tím důležitější bude nabídnout možnost testování jako náhradu," řekla.

Především jihoevropské země, jejichž ekonomika je závislá na letních turistech, volají po otevření hranic očkovaným. A Evropská komise již společné očkovací osvědčení připravuje. Jednou z nejistot ale zůstává otázka, zda očkovaní mohou koronavirus nadále šířit. Pokud se toto riziko nepotvrdí, zvýší se tlak na to, aby očkovaní dostali více svobody.

Když se podle Buyxové prokáže, že očkovaní nemohou ostatní nakazit, hrozí znevýhodňování neočkovaných. "A testování těmto nerovnostem může zabránit," řekla s tím, že negativní test by mohl mít alespoň dočasně stejnou váhu jako vakcína.

Za velký problém považuje to, že očkování je určené jen pro dospělé. "Pro děti bohužel stále očkování nemáme. Alespoň prozatím," řekla. "Už se provádějí studie a osobně velmi doufám, že budeme mít souhlas očkovat i mladé. Na studiích se tedy pracuje, ale to trvá. Každopádně děti očkovat zatím nelze," vysvětlila.

Problém neschválené vakcíny pro děti se podle Buyxové může ukázat již v létě při cestách na dovolenou, kdy rodiče očkovaní budou, ale jejich děti ne. Jestliže i v létě, kdy se očekává, že bude proočkována již velká část populace, bude epidemická situace stále špatná, pak musí být jako řešení dostupné testování pro neočkované. "A nejsou to jen děti, ale i další lidé, kteří kvůli různým zdravotním důvodům vakcínu dostat nemohou," uvedla.

Osobně Buyxová nepředpokládá, že by v Evropě ještě v létě panovala epidemicky dramatická situace. Je přesvědčená, že díky očkování se vývoj zlepší. "Vidíme i v jiných zemí, že kde je vysoká kvóta proočkovanosti, se chování pandemie mění. Méně lidí nemoc postihne a méně jich umírá, což je také výsledek upřednostňování při vakcinaci," řekla.

Prioritní očkování vybraných skupin, což jsou v Německu nejstarší senioři, obyvatelé pečovatelských domovů a zdravotníci, považuje Buyxová za nezbytné. Poznamenala, že boj s pandemií přináší řadu dilemat, kdy žádné z nabízených řešení není tím jediným správným. "Je to velký problém, my se ale v dané situaci musíme snažit postupovat co nejlépe," dodala.

V hledání odpovědí nepomáhá ani to, že zůstává nejasné otázka délky imunity očkovaných a uzdravených. "Budoucí covidový pas potřebuje mít udaný konec platnosti, musí být jasné, kdy se bude muset obnovit. Nevíme zatím ani to, zda nebudou očkovaní potřebovat další posilující dávku kvůli mutacím," řekla. Neméně důležité je také to, aby tyto pasy byly technicky bezpečné.

Klíčové podle šéfky Německé etické rady rovněž je, aby cestovatelský status nebyl podmíněn jen očkováním. "Musí být nabídnuty i alternativy, tedy testy," řekla. V konečném důsledku navíc nezáleží na tempu očkování, když není možné imunizovat děti. "Je jedno, zda se očkuje rychle, nebo pomalu, protože děti zatím zkrátka není možné očkovat, takže test je jedinou alternativou. A to z etického hlediska považuji za základní," dodala.