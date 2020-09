Test jednotné jízdenky funguje, koupilo ji 6710 lidí

Plzeň/Kaznějov (Plzeňsko) - Jednotnou jízdenku, se kterou budou moci cestující na železnici absolvovat svou cestu bez ohledu na dopravce, si v testovacím provozu od poloviny června koupilo na dvou vybraných tratích 6710 cestujících. Zpočátku se prodávaly jen jízdenky u pokladen, nedávno přibyla také možnost elektronického nákupu přes e-shop a aplikaci, řekl ČTK v Kaznějově na Plzeňsku ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO), který si projekt OneTicket vyzkoušel na cestě z Plzně do Plas. Na jednu jízdenku jel z Plzně do Kaznějova vlakem GW Train Regio a z Kaznějova do Plas pokračoval spojem Českých drah.

Fotogalerie

Testovací provoz běží bez problémů, v půlce prosince se změnou jízdních řádů začne systém fungovat na všech tratích u všech dopravců v Česku, řekl Havlíček. Kontrakty se všemi dopravci jsou podle něj už většinou podepsané. "Je třeba říci, že jak se komercializují jednotlivé tratě, máme dneska 13 dopravců, lze předpokládat, že v rámci liberalizace jich bude ještě více. A je v podstatě nemožné, aby do budoucnosti si lidé kupovali u každého z nich specifickou jízdenku," uvedl ministr.

Do pilotního provozu se zapojily tratě Plzeň - Most a Česká Lípa - Rumburk, na kterých jezdí pět dopravců s celkem 146 vlakovými spoji, řekl Jan Paroubek pověřený řízením státního podniku Cendis, který má projekt na starosti. "V pilotním provozu jsme dostali do zkoušek pět dopravců, konkrétně mezi Plzní a Mostem se pohybují čtyři a je to vybráno, protože je tady několik možností přestupů mezi jednotlivými dopravci. Na druhé trati Česká Lípa - Rumburk jsou dva dopravci, kteří tam mají souběh a jezdí tam střídavě jejich vlaky," řekl Paroubek. Z Plzně do Žatce operuje GW Train Regio a v části trati České dráhy, mezi Žatcem a Mostem a Jirkovem jsou zapojeny ještě Die Landerbahn a Regiojet UK.

Do pátku cestující koupili 6710 jízdenek v celkové hodnotě 310.287 korun. Nejvíc jich vydaly pokladny Českých drah, a to 6474, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Cendis Martin Opatrný.

Podle Paroubka se v testovacím provozu objevily pouze drobné problémy. "Neměli jsme problémy v části prodejní, ani v části, kde průvodčí validuje jízdenky. Všechny tyto informace se nám dobře přepisují do systému. Na úrovni rozúčtování, které přiřadí peníze dopravcům, jsme nějaké problémy identifikovali a řešíme. Například při rozpočítávání časových dokladů," uvedl Paroubek.

Než začne systém fungovat na všech železničních tratích v republice, bude na možnost nákupu jedné jízdenky pro všechny dopravce upozorňovat informační kampaň. "Částečně jsme ji zahájili, jedeme ji přes sociální sítě, budeme pochopitelně i přes standardní klasická média, přes internet. Budeme neustále zdůrazňovat, že jednotná jízdenka je funkční, a budeme odkazovat na centrální portál, protože tam se nám to zdá extrémně jednoduché. Budeme tam postupně vytvářet i větší komfort pro pravidelné návštěvníky," dodal Havlíček.