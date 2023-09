Těsnou kvalifikaci F1 v Itálii vyhrál Sainz před Verstappenem

Monza (Itálie) - Vyrovnanou kvalifikaci na Velkou cenu Itálie formule 1 vyhrál Carlos Sainz z domácí stáje Ferrari. Španělský jezdec porazil den po svých 29. narozeninách o pouhých 13 tisícin sekundy úřadujícího mistra světa a lídra průběžného pořadí Maxe Verstappena z Red Bullu. Třetí byl Sainzův týmový kolega Charles Leclerc, který na první místo ztratil 67 tisícin.

Pátý muž pořadí šampionátu Sainz vybojoval čtvrtou pole position v kariéře a první v této sezoně. Rodák z Madridu navázal v "chrámu rychlosti" na povedené výkony z tréninků - dva z nich vyhrál, jednou byl druhý. Nejrychlejší kolo zajel v samotném závěru a vysloužil si ovace zaplněných tribun. V závodě může zaútočit na druhé vítězství v kariéře, dosud triumfoval jen v loňské Velké ceně Británie.

"Byla to velmi intenzivní kvalifikace, hlavně ta poslední část. Šli jsme si pro to všichni tři. Byli jsme na úplné hranici možností a v tom posledním kole jsem na to tvrdě tlačil. Od chvíle, co jsem přejel cílovou čáru, viděl ochozy, vystoupil z auta a pozoroval, co se stalo, z toho mám husí kůži," řekl před televizními kamerami Sainz.

Úspěšný den týmu z Maranella podtrhl třetím místem Leclerc. Ferrari startuje v Monze ve speciálních barvách na počest letošního triumfu v závodě 24 hodin Le Mans.

"Kamkoliv jdeme, všude je pořádný hluk a všichni nás podporují. Je to nejlepší pocit, jaký můžete jako sportovec mít. Zítra odevzdám maximum, abych vyhrál. Chci dobře odstartovat a uvidíme, zda budeme moci s Maxem bojovat. V závodním režimu je obvykle rychlejší, ale dám do toho vše," doplnil Sainz.

Suverénní lídr sezony Verstappen, který vede o propastných 138 bodů před týmovým kolegou Sergiem Pérezem a míří za třetím titulem mistra světa za sebou, tentokrát v boji o letošní devátou pole position neuspěl. Pětadvacetiletý Nizozemec, který v Monze obhajuje loňský triumf, bude v nedělním závodě usilovat o rekordní desáté vítězství za sebou, čímž by překonal šňůru triumfů Sebastiana Vettela z roku 2013.

"Bylo to dobré. Po včerejšku jsme udělali pár úprav a viděli jsme, že kvalifikace byla velmi těsná. Za druhé místo jsem rád, ale v neděli se pokusíme zvítězit. V závodě máme rychlý vůz, teď ale chci si to užít a připravit se na zítřek," podotkl Verstappen.

Druhý pilot Red Bullu Sergio Pérez skončil pátý. Hned za ním se umístil dobře jedoucí Alexander Albon z Williamsu.

Neuspěli naopak piloti Alpine, kteří se neprobojovali ani z první části. Esteban Ocon byl osmnáctý, Pierre Gasly, který byl v posledním závodě v Nizozemsku třetí, obsadil sedmnáctou příčku. Z úplného chvostu pojede Lance Stroll z Aston Martinu.

Nedělní závod začne v 15:00.

Kvalifikace na Velkou cenu Itálie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monze: 1. Sainz (Šp./Ferrari) 1:20,294, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,013, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,067, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,377, 5. Pérez (Mex./Red Bull) -0,394, 6. Albon (Thaj./Williams) -0,466.