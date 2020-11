Tesla se stane součástí indexu S&P 500, její akcie zpevnily

New York - Americký výrobce elektromobilů Tesla se stane součástí prestižního akciového indexu S&P 500. Po skončení pondělního obchodování to oznámil provozovatel indexu společnost S&P Dow Jones Indices. Akcie firmy v reakci stouply o 12 procent. Tesla je díky své burzovní hodnotě téměř 387 miliard dolarů (8,6 bilionu Kč) nejdráže obchodovanou automobilkou světa a díky letošnímu růstu svých akcií se o jejím začlenění do S&P 500 už dlouho spekulovalo.

Součástí sledovaného širšího indexu S&P 500 se Tesla má stát k 21. prosinci. Bude v něm mít váhu zhruba jednoho procenta. Mimo jiné to znamená, že indexové fondy navázané na index S&P 500 budou muset prodat akcie jiných firem z tohoto indexu za zhruba 51 miliard dolarů, aby jejich portfolia přesně odrážela jeho nové složení.

Začlenění Tesly do S&P 500 se očekávalo už před třemi měsíci, kdy si k němu automobilka připravila cestu zveřejněním hospodářských výsledků za třetí čtvrtletí, které bylo páté ziskové v řadě. Čistý zisk firmy stoupl o 131 procent na 331 milionů dolarů (7,4 miliardy Kč). Za kvartál Tesla dodala rekordních 139.300 automobilů.