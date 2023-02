Tesla postaví v Mexiku závod, oznámil po jednání s Muskem prezident

Mexiko/Austin (USA) - Americká automobilka Tesla postaví závod ve městě Monterrey v mexickém státě Nuevo León. Oznámil to mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, který o podmínkách výstavby v pondělí telefonicky hovořil s šéfem automobilky Elonem Muskem. Informují o tom zahraniční média. Monterrey je průmyslovým centrem na severovýchodě Mexika.

V minulosti se prezident stavěl proti výstavbě závodu ve státě Nuevo León odmítavě. V regionu je totiž nedostatek vody a prezident ještě minulý týden říkal, že pokud bude v oblasti málo vody, Tesla tam stavět nebude. Nyní ale firma podle prezidenta nabídla sérii závazných návrhů, jak problém s vodou řešit.

"Byl velmi vstřícný, pochopil naše obavy a přijal naše návrhy," řekl AMLO, jak se mexickému prezidentovi podle začátečních písmen jeho jména v Mexiku běžně říká. "Chci poděkovat panu Elonu Muskovi za to, že byl velmi uctivý, pozorný a chápal důležitost řešení problému nedostatku vody," dodal prezident.

Zmíněné závazky zahrnují využívání recyklované vody v celém výrobním procesu elektromobilů, včetně lakování. Prezident řekl, že další podrobnosti budou oznámeny ve středu, kdy má automobilka den pro investory. Další závazky pak budou podle prezidenta oznámeny příští týden.

Tesla měla o výstavbu závodu v Mexiku zájem už dlouho, na konkrétní lokalitě se ale dosud nemohla dohodnout. Prezidentovým oznámením tedy končí týdny spekulací ohledně toho, kde v Mexiku nakonec firma začne stavět, uvedla agentura Bloomberg.

Loni v červnu musely úřady státu Nuevo León omezit přístup k vodě, protože hrozilo, že přehrady budou na suchu. Mexická vláda dokonce požádala průmyslové podniky a zemědělce v Monterrey, aby nabídli část své vody obyvatelstvu. Prezident pak firmy v oblasti vyzval, aby spotřebu vody snížily.

Tesla už narazila na obavy z nedostatku vody při plánování jedné ze dvou nových továren na výrobu automobilů, které otevřela v loňském roce. Musk se sice otázce na tento problém v srpnu 2021 vysmál, což ale nakonec přispělo ke zpoždění, kvůli němuž továrna zahájila výrobu až o sedm měsíců později.

Avizovaná továrna by byla prvním závodem Tesly na jih od hranic Spojených států a byla by součástí Muskových plánů na rozšíření globální výroby. Přidala by se k novým závodům v Austinu v americkém státě Texas a v německé metropoli Berlíně.

Mexický prezident uvedl, že jeho země nebude schopna poskytnout dotace na baterie či polovodiče srovnatelné s pobídkami, které teď poskytuje americká vláda. Nejistota ohledně lokality v Mexiku vyvolala marketingovou bitvu mezi jednotlivými státy, jejichž představitelé se snažili přilákat investice právě do svého státu.

Výroba elektromobilů se v Mexiku rozvíjí především díky pokračující poptávce po těchto vozidlech ze zahraničí. Například německá automobilka BMW oznámila novou investici za 800 milionů eur (téměř 19 miliard Kč) v mexickém státě San Luis Potosí. Další automobilky, jako například americká General Motors, mají také v plánu výrobu elektromobilů v Mexiku rozšířit.