Tesla oznámila investici do bitcoinu a ten je na maximu

New York - Automobilka Tesla oznámila, že investovala do bitcoinu 1,5 miliardy dolarů (asi 32 miliard Kč). Sdělila to akciové burze v pravidelné výroční zprávě. Uvedla také, že v blízké budoucnosti nabídne zákazníkům možnost platit za její elektrovozy a další výrobky prostřednictvím této digitální měny. Bitcoin se v reakci vyšplhal na své rekordní maximum - na burze Bitstamp se před 14:30 SEČ prodával za téměř 44.000 dolarů a přidával 14 procent.

Tesla uvedla, že rozhodnutí je součástí její širší firemní investiční politiky. Cílem tohoto kroku má být diverzifikovat a maximalizovat návratnost hotovosti. Zdůraznila také, že hodlá "čas od času nebo dlouhodobě získávat a držet digitální aktiva."

Spoluzakladatel americké automobilky Tesla Elon Musk se o růst bitcoinu postaral už koncem ledna, když na svůj twitterový účet umístil hashtag #Bitcoin se zašifrovaným komentářem "Viděno zpětně, bylo to nevyhnutelné". Největší digitální měna následně přidala 20 procent.

Bitcoin od začátku roku posílil o téměř 50 procent. Loni jeho hodnota stoupla o 300 procent. Dnes zdražují i méně rozšířené kryptoměny jako ethereum nebo XRP, které mají tendenci bitcoin následovat.