Tesla je blízko pokoření hranice miliónové roční produkce

Rekordní první čtvrtletí ve své historii má za sebou americká automobilka Tesla. Nejvyššího objemu výroby i prodeje dosáhla navzdory tomu, že během prvních tří měsíců nevyrobila ani jediný exemplář Modelů S a X. Pouze jich ze zásob prodala dva tisíce kusů.

Objem výroby 180 338 kusů je v porovnání se stejným obdobím loňského roku o 75,6 procent vyšší a prodej se zvýšil dokonce o 109 procent.

Zájem o vozy značky Tesla navíc stále roste. Pomůže také obnovení výroby Modelu S v modernizovaném provedení, což by podle prohlášení společnosti mělo nastat velmi brzy.

Tesla předpokládá, že v nejbližším období se její roční objem prodeje navýší meziročně zhruba o padesát procent. V některých letech, mezi které se má řadit také letošek, pak by mělo být tempo růstu ještě rychlejší. To také díky tomu, že Model 3 se drží na špičce prodejů segmentu luxusní sedany a Model Y má prý dokonce ambice stát se jednou absolutně nejprodávanějším automobilem na světě.

“Rychlost růstu ale bude samozřejmě záviset na kapacitě našeho zařízení, provozní efektivitě a kapacitě a stabilitě dodavatelského řetězce,“ dodala společnost v prohlášení.

V tuto chvíli Tesla předpokládá, že letos dokáže zákazníkům prodat více než 800 000 exemplářů svých vozů. Není ale vyloučeno, že by to mohlo být až milión. Tesla by se tak stala prvním světovým výrobcem elektromoblilů, který na tuto metu dosáhne.

