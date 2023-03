Tesla chce opět měnit výrobní procesy aut

Sice nezazněly žádné informace o připravovaném malém lidovém modelu a není ani známo, kdy se začne vyrábět elektrický pick-up Cybertruck, ale přesto Elon Musk a další členové vedení americké automobilky Tesla odtajnili během prezentace firemní strategie Masterplan 3 řadu zajímavých informací.

Těžkou hlavu odpovědným činitelům klasických automobilek působí zejména věty o nových metodách ve výrobním procesu při montáži vozů. Podle šéfů značky umožňují 40% snížení emisí během výrobního procesu, úsporu nákladů až 50 % a rovněž drastické snížení rizika zpoždění v každé fázi montáže na výrobní lince.

Jedno z konkrétních opatření se týká montáže sedaček do vozidel. Zatímco nyní se prakticky ve všech existujících automobilkách dveře ze skeletu karosérie po projetí lakovnou odmontovávají a putují na samostatnou výrobní linku, v závodech na produkci vozů Tesla tomu má být jinak. Dveře zůstanou po celou dobu montáže na svých místech. Aby pak bylo možné do interiéru umístit sedačky, budou nově připevněny přímo k baterii. A spolu s ní se pak zespodu zvednou do kabiny vozidla.

Kromě toho chce Tesla postupně zavést do výroby například nové technologie v elektromotorech. Ty se v nových generacích mají zcela obejít bez dílů ze vzácných kovů. To samozřejmě bude znamenat další úsporu nákladů.

