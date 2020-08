Tesaři dokončili hrubou stavbu repliky kostela v Gutech

Třinec-Guty (Frýdecko-Místecko) - Tesaři dnes dokončili hrubou stavbu repliky dřevěného kostela v Gutech. S pomocí jeřábu nainstalovali zvonovou stolici. Ta je součástí věže kostela a ponese zvony. ČTK to řekl Milan Chudej ze stavebního odboru Ostravsko-opavské diecéze. Kostel ze 16. století shořel před třemi lety. Oheň úmyslně založili tři mladíci.

Práce budou pokračovat instalací oken a dveří a pak v interiéru kostela. Hotov by měl být do května příštího roku, první bohoslužba by se tam měla konat 23. května. Na tento termín je naplánované i vysvěcení kostela. Hrubá stavba kostela vyjde na 20 milionů korun, dalších šest až sedm milionů bude stát vybavení a technické zajištění.

Kostel ze 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Oheň způsobil škodu kolem 20 milionů korun. Krajský soud v Ostravě poslal za zapálení kostela tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka na 3,5 roku, osm a devět let do vězení. Nejvyšší trest dostal mladík, který akci vymyslel. Nejnižší trest soud uložil chlapci, který budovu zapálil, v době činu ale nebyl plnoletý. Osmiletý trest dostal řidič, který je na místo přivezl.