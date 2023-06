Terminátora měl hrát O.J.Simpson, prozradil Schwarzenegger v novém dokumentu

New York - Bývalý hráč amerického fotbalu O.J. Simpson měl být původně obsazen do kultovní role zabijáckého robota Terminátora ve stejnojmenném filmu. Producenti ale měli dojem, že by mu nikdo neuvěřil, že může někoho zabít, prozradil v novém dokumentárním seriálu Netflixu americký herec rakouského původu Arnold Schwarzenegger.

Jak napsal server Insider, třídílný dokument nazvaný Arnold sleduje Schwarzeneggerovu kariéru od kulturistiky přes herectví až po jeho politickou kariéru. Ve druhém díle věnovaném jeho veleúspěšné herecké kariéře Schwarzenegger společně s režisérem Terminátora Jamesem Cameronem vzpomíná, jak měl původně Terminátora hrát O.J. Simpson a Schwarzenegger měl hrát roli Kylea Reese, člena lidského odporu proti postapokalyptickým strojům.

"Bylo mi řečeno, že obsazení je hotové - O.J. Simpson a Arnold Schwarzenegger," vzpomíná v dokumentu James Cameron. "A já jsem řekl: 'A který je který?' Ta dvě jména mi prostě neseděla," dodal Cameron.

Navíc když se s Arnoldem Schwarzeneggerem sešel, ohromil ho jeho vzhled. "Seděl jsem tam a díval jsem se na něj. Jako by někdo vypnul zvuk. Viděl jsem, jak mu na tvář dopadalo světlo odrážející se od oken, kdykoli někdo otevřel dveře. A říkal jsem si, že má zatraceně neskutečný obličej," řekl Cameron.

"Během našeho rozhovoru začalo být jasné, že nikdo ve studiu není přesvědčený, že O.J. Simpson zvládne zahrát zabijáckého robota," řekl Schwarzenegger. Ironií osudu se Simpson jen deset let po premiéře Terminátora ocitl v ohnisku "soudního procesu století", když byl v roce 1994 obviněn ze zabití své bývalé manželky a jejího přítele.

V dokumentární sérii Schwarzenegger vzpomíná, jak ho Cameron přesvědčil, aby roli Terminátora převzal on, přestože nejdřív nechtěl "hrát dalšího padoucha" - a krom toho má "jen 26 replik". "Tři dny jsem o tom přemýšlel, a pak jsem mu zavolal a řekl: 'Kdykoli si to znova čtu, představuju si víc a víc, jak hraju Terminátora'," dodal Schwarzenegger.