Terminál v Nizozemsku letos odbavil pro ČR 12 lodí LNG, asi 15 % roční spotřeby

Praha - Terminál v nizozemském Eemshavenu odbavil v prvním pololetí letošního roku pro Česko 12 lodí zkapalněného zemního plynu (LNG). Šlo o více než miliardu metrů krychlových plynu, což je zhruba 15 procent tuzemské roční spotřeby. Většinu dodávek tvořily lodě z USA. ČTK o tom informovala společnost ČEZ.

Česká republika, respektive společnost ČEZ, má do roku 2027 v terminálu pronajaté tři miliardy metrů krychlových. Zásoba pokryje až třetinu roční spotřeby plynu v Česku, výrazně tak sníží závislost státu na plynu z Ruska. Kromě LNG Česko čerpá dále plyn především z Norska.

"Terminál v Eemshavenu byl vůbec prvním LNG terminálem, který začal v Evropě fungovat po ruské invazi na Ukrajinu, a významně přispívá k posílení české i evropské energetické bezpečnosti. Jsem rád, že terminál plní svůj účel a že se daří tankery s LNG rychle odbavovat," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Upozornil na to, že v současnosti jsou zásobníky plynu v Česku naplněny z 89 procent, což je více než v předchozích letech.

Většinu dodávek LNG, které následně tečou do Česka, dovezly podle ČEZ lodě ze Spojených států. Součástí smlouvy o pronájmu terminálu je také podmínka, že žádný dovážený plyn není z Ruska.

ČEZ si zatím provoz terminálu pochvaluje. "Během letošního léta se chceme společně s našimi partnery soustředit na jeho přípravu na další topnou sezonu a pojištění bezpečnosti dodávek. Půjde například o alternativní zdroj tepla pro zimu, kdy budou instalovány nové plynové kotle jako záloha pro dodávky z blízké teplárny,“ uvedl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Zařízení o celkové roční kapacitě osm miliard metrů krychlových tvoří dvě plavidla Golar Igloo a Eemshaven LNG, které umožňují skladování LNG a jeho zplyňování. Do terminálu se dováží zkapalněný zemní plyn na speciálně upravených tankerech, který se po ohřátí v terminálu a převedení do plynného skupenství vtláčí do soustavy přepravních plynovodů. Terminál byl spuštěn loni 15. září. Vedle ČEZ využívají kapacity terminálu také nadnárodní společnosti Shell a Engie.