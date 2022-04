Termín zrušení povinných respirátorů chce Válek oznámit v polovině května

Praha - Termín zrušení povinnosti nosit respirátory chce ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) oznámit ve druhém květnovém týdnu. Řekl to na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Povinné zůstávají respirátory už jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních, jako jsou domovy pro seniory. Poradní skupina ministerstva zdravotnictví podle Válka debatuje i o tom, že by se na vybraných místech, jako jsou ambulance lékařů nebo urgentní příjmy nemocnic, nosily respirátory i do budoucna v době epidemií respiračních infekcí.

"Hledáme, jestli tento princip nějakým způsobem zavést do vyhlášky nebo hygienického předpisu," uvedl Válek.

O půlnoci 14. dubna skončila povinnost nosit respirátory nebo roušky v případě dětí v hromadné dopravě. V ostatních veřejných vnitřních prostorech, jako jsou například obchody nebo úřady, skončila tato povinnost v polovině března. Válek při zmírňování této povinnosti uvedl, že i ve zdravotnictví a sociálních službách skončí pravděpodobně na přelomu dubna a května.

Počty pozitivně testovaných na koronavirus za den začaly po stagnaci od konce března v dubnu znovu klesat, po Velikonocích je jich v pracovních dnech mezi 2000 a 3500 denně. Odborníci ale odhadují, že reálné počty nakažených, kteří se nejdou testovat nebo příznaky nemají, mohou být dvakrát až třikrát vyšší. Od poloviny února setrvale klesá počet hospitalizovaných lidí s covidem-19, aktuálně jich je méně než 900. Část z nich byla pozitivně otestovaná při přijetí do nemocnice, ale nemají žádné příznaky onemocnění.