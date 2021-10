Termín schůze Senátu k převodu pravomocí prezidenta má být určen 9. listopadu

Praha - Termín případné schůze Senátu k převodu prezidentských pravomocí kvůli zdravotnímu stavu Miloše Zemana stanoví organizační výbor horní komory 9. listopadu. Důvodem je snaha provázat jednání se schůzí nově zvolené Sněmovny, uvedli po dnešním jednání výboru předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. Vystrčil v neděli zmínil 9. listopad už jako možný termín samotné schůze horní komory.

"Až 9. listopadu rozhodneme, jestli a kdy se tím budeme zabývat," uvedl Nytra. Zdůvodnil to snahou sladit termíny projednávání se Sněmovnou, která se v povolebním složení poprvé sejde 8. listopadu a její ustavující schůze potrvá minimálně tři dny. O převodu prezidentských pravomocí by Sněmovna rozhodovala zřejmě na následující schůzi. "Budeme se snažit co nejvíce přiblížit schůzi Sněmovny," uvedl Nytra. Předseda senátorského klubu Starostů Petr Holeček potvrdil snahu o symbiózu v jednání Sněmovny a Senátu. "Domluvili jsme se tak, že 9. listopadu bude organizační výbor. Do té doby jsme pověřili předsedu Senátu Vystrčila, aby komunikoval s Ústřední vojenskou nemocnicí (ÚVN), dodal.

"Měli bychom hlasovat i s ohledem na to, jak se bude vyvíjet zasedání, respektive ustavující schůze Poslanecké sněmovny, protože je důležité, aby to případné hlasování o článku 66 (ústavy) bylo maximálně objektivní a že je skutečně potřebné," řekl k posunu termínu Vystrčil.

Pokud by hlasování Senátu a Sněmovny o převodu prezidentských pravomocí byla od sebe příliš vzdálena, mohlo by se podle předsedy horní komory stát, že by byl potřeba další posudek Zemanova zdravotního stavu. "Myslím, že by to nebylo důstojné," dodal Vystrčil. Jako jednu ze zvažovaných variant zmínil společné zasedání obou komor, což by ale znamenalo organizační komplikace. Organizační výbor Senátu se proto dohodl na tom, aby formu případného jednání probrala senátní ústavní komise společně se zástupci poslaneckých frakcí.

Nytra ČTK řekl, že Vystrčil podle dohody požádá ÚVN, kde se Zeman víc než dva týdny léčí na klinice intenzivní medicíny, o další zprávu k prognóze jeho zdravotního stavu zřejmě koncem prvního listopadového týdne. Vystrčil k tomu později uvedl, že s žádostí vyčká až na vývoj ustavující schůze Sněmovny. "Ta ustavující schůze Sněmovny může trvat tři dny a může trvat deset dní," řekl. Na listopadovém zasedání senátního organizačního výboru by mohlo být jasněji o tom, jak se bude jednání dolní komory vyvíjet, dodal.

O stavu Zemana se má poradit nově vzniklé multioborové lékařské konzilium, výstup by mohlo podle ÚVN zveřejnit začátkem listopadu, tedy příští týden. Vystrčil v této souvislosti uvedl, že Senát bude chtít znát názor odborníků, zda je Zeman schopen zastávat svůj úřad, a podle toho se bude řídit.

ÚVN před týdnem na Vystrčilovu žádost sdělila, že Zeman nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je navíc krajně nejistá, a tím i možnost návratu k výkonu pracovních povinností v následujících týdnech. Poslanci a senátoři proto začali řešit možný přesun pravomocí hlavy státu na premiéra a předsedu Sněmovny podle článku 66 ústavy.

V pátek nemocnice se Zemanovým souhlasem oznámila, že jeho zdravotní stav se díky léčbě v posledních dvou dnech mírně zlepšil. Prezident je hospitalizován od neděle 10. října, podle jeho ošetřujícího lékaře a ředitele ÚVN Miroslava Zavorala jsou důvodem komplikace provázející jeho chronické onemocnění. Kancelář prezidenta republiky ani ÚVN žádné bližší informace k Zemanovu onemocnění neuvedly.