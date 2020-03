Termín pro daňová přiznání se posune, vláda to schválila

Praha - Lidé a firmy budou moci odevzdat daňové přiznání o tři měsíce později bez sankce, tedy do 1. července. Finanční správa nebude udělovat pokuty za pozdní odevzdání kontrolního hlášení a finanční a celní správa nebude po květnovém startu 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb (EET) tři měsíce dávat pokuty za opožděnou registraci k EET a bude plnit jen poradní funkci. Vyplývá to hlavních opatření tzv. liberačního balíčku ministerstva financí, který dnes schválila vláda. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom večer informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Cílem opatření je zmírnit podnikatelům a lidem dopady aktuální situace vyvolané šířením koronaviru a minimalizovat nutnost navštěvovat finanční úřady

Přesné technické parametry balíčku zveřejní MF v pondělí 16. března ve Finančním zpravodaji a na internetových stránkách Finanční správy.

Mezi další opatření patří plošné prominutí správního poplatku 400 Kč za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně z důvodů souvisejících s koronavirem, a to do konce července.

Generální finanční ředitelství také upraví příslušný pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to bez časového omezení, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

Schillerová také zopakovala, že finanční správa od pondělí omezí provoz svých úřadů, které jsou přístupné veřejnosti. Dále zruší výjezdy pracovníků do vybraných obcí kvůli daňovým přiznáním i původně ohlášené rozšíření úředních hodin finančních úřadů, které bylo plánováno na 23. března až 1. dubna.

Opatření pro podporu podnikatelů a firem připravilo také ministerstvo průmyslu a obchodu. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) dnes informovala, že spustí příjem žádostí do programu Úvěr COVID na podporu podnikatelů kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru již v pondělí. Původně to mělo být až od 1. dubna. Vláda program schválila na začátku týdne, na půjčky je vyčleněno 600 milionů korun. Žádost a pokyny budou od pondělí dopoledne k dispozici na webu ČMZRB. "Jsme připraveni navýšit do tohoto programu zdroje," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Dále zopakoval, že vláda zahájila přesun peněz v řádu jednotek miliard korun z operačních programů do programů, které budou sloužit na podporu podnikatelů. Peníze by měly být využity skrze ČMZRB jako záruky na úvěry podnikatelům od komerčních bank.