Termín přesunu uprchlíků do stanového městečka v Troji zatím stále nebyl určen

Praha - Přesný termín přesunu ukrajinských uprchlíků do stanového městečka v pražské Troji dosud stále nebyl určen. Areál, jehož stavba začala ve středu večer, zatím není zcela dokončen. Na dotaz ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Městečko má sloužit zejména pro uprchlíky, kteří jsou nyní na hlavním nádraží. Podle dřívějších vyjádření představitelů magistrátu by se měli do Troji přesunout o víkendu. Městečko vzniklo na základě výzvy ministra vnitra Víta Rakušana (STAN).

Fotogalerie

Praha se potýká s velkým náporem uprchlíků a nedostatkem míst. Asistenční centrum ve Vysočanech (KACPU), které slouží pro metropoli a střední Čechy, od začátku ruské invaze na konci února odbavilo přes 84.000 uprchlíků.

"Stanové městečko stále není zcela hotové a ještě se dovybavuje základními službami a zázemím. Svůj provoz zahájí tento víkend a bude sloužit zjednodušeně řečeno jako další čekárna Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině," uvedl Hofman.

Na pozemku mezi Povltavskou ulicí a městským okruhem postavili hasiči deset stanů. V areálu jsou lůžka pro 150 lidí, jídelna, sprchy a toalety. Uprchlíci se do stanového městečka dostanou pouze prostřednictvím KACPU, tudíž individuální příchod nebude možný. Na provozu by se měly podílet magistrát, Správa uprchlických zařízení a neziskové organizace jako Romodrom. Jak konkrétně se bude na provozu stanového městečka podílet Praha, zatím není jasné.

Podle občanských iniciativ na hlavním nádraží v nedůstojných podmínkách přebývají stovky běženců převážně romského původu. Zařízení v Troji by pak mělo sloužit jako "čekárna" pro lidi, kteří čekají na prověření toho, zda nemají dvojí občanství, tedy ukrajinské i maďarské. Pokud ho mají, tak nemají nárok na dočasnou ochranu v Česku.

Česko ve čtvrtek vydalo ukrajinským uprchlíkům 1335 víz dočasné ochrany, o 422 méně než před týdnem. Celkem počet vydaných víz přesáhl 340.000. Úřady zatím nemají informace o tom, kolik uprchlíků zůstává na českém území. Někteří se vracejí na Ukrajinu, nebo se přesouvají do dalších zemí.