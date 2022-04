Termín komunálních a senátních voleb vyhlásil Zeman na 23. a 24. září

Praha - Letošní volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátních obvodů se uskuteční v pátek 23. září a sobotu 24. září. Termín voleb vyhlásil prezident Miloš Zeman, informoval dnes Pražský hrad v tiskové zprávě. Zeman měl podle zákonných pravidel na vyhlášení termínu čas do začátku prázdnin, rozhodnutí podléhá kontrasignaci premiéra Petra Fialy (ODS).

Předchozí senátní volby v 27 obvodech, kde se bude volit i letos, se v roce 2016 konaly 7. a 8. října. Obecní volby byly o dva roky později ve dnech 5. a 6. října. Prezident tak tentokrát nezvolil nejzazší možný termín pro konání voleb.

Strany i nezávislí kandidáti budou mít čas na sestavení a odevzdání obecních kandidátek do 19. července. Ve stejný den skončí také lhůta pro nominace na senátory. Případné druhé kolo se v příslušných senátních obvodech uskuteční 30. září a 1. října.

Termín voleb vyhlašuje prezident nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Volby do obecních zastupitelstev se musejí konat ve třicetidenní lhůtě končící dnem uplynutí volebního období místních zastupitelů. Stejná pravidla platí i pro senátní volby.

Většina z 27 senátorů, kterým letos končí funkční období, bude na podzim mandát obhajovat. Patří mezi ně všichni čtyři z pěti členů vedení horní komory včetně jejího předsedy Miloše Vystrčila (ODS). Místo v Senátu naopak uvolní například ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL).

Nejvíce zastupitelských křesel v obcích, více než 44.000, získala v posledních volbách tradičně nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Druhý nejvyšší počet mandátů dostala KDU-ČSL (3645) další byli Starostové a nezávislí (2601), ODS (2600), ČSSD (1955) a hnutí ANO (1684). Hnutí ANO zvítězilo v řadě velkých měst včetně Brna či Ostravy, v Praze ale skončilo ve velmi těsném pořadí páté.