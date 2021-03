Termín festivalu Anifilm v Liberci je posunutý z května na červen

Liberec - Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm se stejně jako loni ani letos v Liberci nebude konat na začátku května. Kvůli epidemii koronaviru se organizátoři rozhodli termín posunout na konec června. O změně termínu dnes ČTK informovala mluvčí festivalu Gabriela Zajícová.

Jedním z hlavních důvodů k posunutí termínu na 22. a 27. června je podle ní snaha, aby se plánovaný program festivalu mohl bezpečně odehrát pokud možno v plném rozsahu. "Aby se lidé mohli účastnit festivalových projekcí, dílen, her, výstav, koncertů i divadel. Vždyť hlavním smyslem festivalů je setkávání lidí v prostoru zaplněném kulturními zážitky, a bez lidí, kteří se cítí bezpečně, by kultura ztratila smysl," dodala. Zakoupené akreditace zůstávají v platnosti. "V případě, že je nebude možné v novém termínu využít, budou festivalem odkoupeny zpět," uvedla Zajícová. Termín Anifilmu museli organizátoři kvůli epidemii koronaviru změnit i loni, tehdy ho posunuli z května dokonce až na říjen.

Mezinárodní festival se do Liberce přesunul loni, před tím se konal v Třeboni. Letošní ročník bude jubilejní, dvacátý. Výběr filmů ve většině soutěžních kategorií je už uzavřený. "Například soutěž krátkých filmů letos nabídne 38 snímků, jimž i v dnešní nelehké době nechybí humor, i když často ironický, absurdní či černý. Patří mezi ně například Comeback Vladimira Leschiova či Affairs of the Art od Joanny Quinn," uvedla Zajícová. Otevřené jsou ale zatím stále kategorie celovečerních filmů, virtuálních filmů a počítačových her.

V doprovodném filmovém programu je letošní hlavní téma nazvané Planeta A se zaměřením na celý svět. "V pestrém výběru celovečerních a krátkých snímků najdete výpovědi o reálných problémech, náznakové metaforické eseje, oslavu přírody a života na Zemi, ale i parodie a ironické filmy subverzivní, ba dokonce půlnoční," dodala Zajícová.