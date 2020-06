Praha - Zpěvačka Tereza Mašková vydává debutové album s názvem Zmatená. Na písních se podílela řada spolupracovníků včetně hudebníků z Creative Music House, členů kapely No Name, Jana Vávry, Jany Infeldové nebo Tomáše Rorečka. Čtyřiadvacetiletá rodačka z Třince a vítězka páté řady pěvecké soutěže Česko Slovenská SuperStar by se chtěla profilovat jako sólová zpěvačka. "To mě opravdu naplňuje," řekla Mašková v rozhovoru s ČTK.

"Ráda spolupracuju s muzikanty, se kterými se máme rádi. Možná proto je to album tak barevné, je na něm spousta žánrů a různých rukopisů," uvedla Mašková, která se autorsky podílela na písni Blíž za tebou. "Vlastní tvorbě jsem se zatím bránila, ale při sledování autorů písní na desce jsem se mnohé naučila. Začala jsem psát texty a melodické linky," dodala.

Album interpretky, pro kterou se staly charakteristické růžové vlasy, nabízí také tři duety. Starší skladbu Láskou se splést nazpívala s hercem a hudebníkem Alešem Kubátem, který loni zemřel. Marek Ztracený jejich píseň Víc než hádky už zařadil na své album Planeta jménem stres a třetím duetem se stala píseň Žijeme jenom jednou s Ondřejem G. Brzobohatým. "V případě Aleše (Kubáta) jsem nechtěla, aby se na něj zapomnělo. Marek (Ztracený) mě oslovil sám, hodně mě to potěšilo. Ondřeje (Brzobohatého) jsem o spolupráci požádala sama, mám ráda funky hudbu a on je skvělý člověk, chodící pokora a šarmantní muž," podotkla.

Album doprovází videoklip k baladě Tažní ptáci natočený režisérem Dušanem Krajčovičem. "Myslím, že si v něm každý něco najde. Mě přiměl zamyslet se sama nad sebou, nad tím, co je v životě opravdu důležité. Neustále se za něčím honíme a chceme víc a víc. Nevážíme si toho, co máme a většinou na to přijdeme až ve chvíli, kdy to ztratíme," sdělila Mašková.

Po pauze způsobené opatřeními proti šíření koronaviru se Mašková představí se svoji doprovodnou skupinou na městských slavnostech 2. července v Třinci a 9. července ve Šternberku. "Dlouhodobější plány zatím nemám, mnoho akcí se přesunulo na příští rok," dodala zpěvačka, která má podle názorů některých fanoušků a hudebních publicistů předpoklady pro kariéru muzikálové zpěvačky. "Cítím se dobře v každém žánru, v současné době nejlépe v popu," konstatovala absolventka Konzervatoře Jaroslava Ježka.

Mašková kromě vítězství v televizní pěvecké soutěži také nastudovala jako herečka v Činoherním klubu v Praze hru Sopranistky. Zúčastnila se rovněž divácky úspěšné show Tvoje tvář má známý hlas, kde ztvárnila zpěvačky Rihannu, Mariku Gombitovou a Pink, Karla Gotta nebo rappera 50 Centa.