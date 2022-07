Tereza Brodská pokřtila v K. Varech svou knihu Moje máma Jana Brejchová

Karlovy Vary - Herečka Tereza Brodská dnes v Karlových Varech v rámci mezinárodního filmového festivalu pokřtila svou knihu Moje máma Jana Brejchová, v níž zachycuje vzpomínky své matky. Publikace, která vznikla na podkladě rozhovorů, jež spolu vedly několik let, obsahuje množství fotografií a informací ze zákulisí československého filmu. Tvůrci knihy dnes připomněli i méně známou kariéru herečky Jany Brejchové v zahraničí. Zůstala ale věrná české půdě a českým scenáristům, řekla filmová publicistka Jana Podskalská.

"Musím říct, že mě překvapilo, jak vlastně tahle naše nejzářivější filmová hvězda trpěla malou sebedůvěrou a ustavičně o sobě pochybovala. Člověk by to do ní neřekl vzhledem k tomu, jakou kariéru má za sebou, ale byla to velká pokora k profesi, k práci, kterou dělala," řekla Podskalská.

Připomněla také, že vedle Česka natáčela Brejchová i v Německu, Maďarsku nebo Rakousku. "Myslím si, že je to škoda, že by se dostala i do Hollywoodu. Bezpochyby se na tom podílela totalitní bublina, ve které žila a která jí neumožňovala překračovat hranice tak svobodně, jak by si přála," uvedla publicistka.

Autorka se rozhodla uskutečnit křest knihy na filmovém festivalu v Karlových Varech, protože sama Brejchová často festivaly navštěvovala a sklízela na nich ceny. Dnešní akce se vedle Brodské zúčastnil také prezident karlovarského festivalu Jiří Bartoška, herečky Jiřina Bohdalová nebo Dagmar Havlová.

"Kniha vznikla na základě toho, že si maminka před 15 lety přála, aby vyšla fotografická kniha s popisky. Nakonec to dopadlo tak, že se nad tím archivem poměrně dost rozpovídala, tak jsem si řekla, že by bylo dobré to vydat s jejím obsáhlým popisem," řekla Brodská.

Brejchová v rozhovorech vzpomínala na dětství, na filmové začátky, na tvůrce, ale i na soukromý život. Vypráví o spolupráci s filmovými kolegy, kteří byli součástí její profesní kariéry i osobního života, například o Vlastimilu Brodském, Jiřím Krejčíkovi, Miloši Formanovi či Janu Werichovi. Kniha je také otevřenou výpovědí o jejím soukromí včetně složitých partnerských a rodinných vztahů.

Jana Brejchová se narodila 20. ledna 1940. Za svoji kariéru účinkovala ve více než stovce celovečerních a televizních filmů. Získala za ně i mnoho profesních ocenění. K jejím známým snímkům patří Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba, Zánik samoty Berhof či poslední Kráska v nesnázích, jenž jí přinesl Českého lva za nejlepší herecký výkon. Vzhledem k neurologickým potížím žije v současné době v léčebně.