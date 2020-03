Těreškovová se pro některé Rusy stala nenáviděnou postavou

Moskva - Valentina Těreškovová byla oslavována jako hrdinka, když se v roce 1963 stala první ženou ve vesmíru. Ve svých 83 letech se ale pro některé Rusy stala nenáviděnou postavou poté, co tento týden navrhla změnu ústavy, která by prezidentu Vladimiru Putinovi umožnila zůstat u moci až do roku 2036. Píše o tom agentura Reuters.

Proti Těreškovové vznikly nejméně dvě internetové petice: jedna žádá přejmenovat ulice, které nesou její jméno, a druhá žádá zrušit jeden z čestných titulů, které získala. Na sociálních sítích ji její odpůrci zesměšňují.

"Těreškovová je první žena, která se odvážně vydala do vesmírného mrazu a temna, aby tam poté uvrhla celou zemi," praví se v jedné zprávě, kterou na twitteru sdílel kritik Kremlu Alexej Navalnyj.

"Celý ten obscénní rozruch okolo změn v ústavě byl nachystán pro jediný okamžik znamenající dvě nová období pro Putina. Těreškovová, která si stále pamatuje (sovětského diktátora Josifa) Stalina, nezklamala," napsal opoziční politik Dmitrij Gudkov.

Těreškovová, která je držitelkou řady státních vyznamenání, včetně medaile Hrdiny Sovětského svazu, se proslavila v červnu 1963, kdy jako první kosmonautka světa strávila 71 hodin na oběžné dráze.

Neochvějná podporovatelka Putina a tradičních hodnot je od roku 2011 poslankyní. Její pozměňovací návrh, schválený oběma komorami parlamentu, umožňuje Putinovi ignorovat dosavadní ústavní omezení a znovu kandidovat na prezidenta v roce 2024, což mu potenciálně otevírá cestu k dalším dvěma šestiletým funkčním obdobím v čele státu.

Putinovi příznivci tleskali, ale kritici jej obviňují ze spiknutí, které mu má umožnit doživotní vládnutí, a kritizují Těreškovovou. Jedna petice s téměř 8000 podpisů žádá, aby byla zbavena titulu čestné občanky města Tutajev, které se nachází severovýchodně od Moskvy, poblíž jejího rodiště. Podle petice se "Těreškovová aktivně zúčastnila show, kterou někteří lidé označují za státní převrat". Pošpinila tím podle autorů petice čest obyvatel města.

Další petice, s více než 3000 podpisy, požaduje přejmenování ulice ve městě Arťomovskij, která nese jméno kosmonautky.

Putinovi spojenci, včetně vůdce autonomního Čečenska Ramzana Kadyrova a předsedy sněmovny Vjačeslava Volodina, se semkli při obraně poslankyně. Útoky na ni označili za nevlastenecké a řízené ze zahraničí.

"Ani nechci mluvit o těch lidech, kteří nemilují svou vlast," prohlásila sama Těreškovová na adresu svých kritiků podle agentury RIA Novosti.

Moskevská radnice s odvoláním na nový koronavirus zakázala opozici mítinky proti změnám v ústavě, cenzurní úřad zablokoval i web s peticí. Proti změnám tak v moskevských ulicích protestují jednotliví demonstranti, jejichž akce nevyžaduje svolení úřadů. "Jsem proti uzurpaci moci," stálo na transparentu jednoho z nich. "Ne doživotní diktatuře," bylo na plakátku, který držel demonstrant protestující před sídlem sněmovny.

Rusové mají ústavní změny schvalovat v referendu 22. dubna.