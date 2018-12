České Budějovice - ČEZ uzavřel smlouvou na stavbu teplovodu z jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic. Zakázku za 1,445 miliardy korun získala ve výběrovém řízení společnost Tenza. Stavba více než dvacetikilometrového teplovodu má začít na jaře. ČTK to dnes řekl vedoucí útvaru jaderné komunikace společnosti ČEZ Petr Šuleř. Teplovod bude přivádět teplo z Temelína do Českých Budějovic na vytápění domácností napojených na městskou teplárnu.

Už minulý týden podepsali zástupci ČEZ a Českých Budějovic smlouvu o dodávkách tepelné energie z nového teplovodu. Nyní je tedy jasné i to, kdo teplovod za stovky milionů postaví.

"Smlouva na tuto veřejnou zakázku byla uzavřena, stalo se tak v návaznosti na podpis dohody o dodávkách s odběratelem (Teplárnou České Budějovice). Se zahájením vlastních stavebních prací na tepelném přivaděči ale společnost ČEZ počítá v jarních měsících příštího roku. Záviset to bude mimo jiné i na klimatických podmínkách," uvedl Šuleř. Dodal, že stavba potrvá více než rok. Na podzim roku 2020 začne zkušební provoz teplovodu. "Termín ale budeme ještě průběžně upřesňovat v souvislosti s průběhem prací," uvedl.

Díky temelínskému teplu nebude muset Teplárna České Budějovice spálit až 80.000 tun uhlí ročně a nevypustí stejný objem oxidu uhličitého. Mezi jihočeským krajským městem a Temelínem vznikne třetí nejdelší tepelný přivaděč v ČR, 26 kilometrů dlouhé potrubí o vnitřním průměru půl metru. Bude minimálně 1,3 metru pod zemí.

Plán propojit temelínskou elektrárnu s krajským městem se poprvé objevil v polovině 80. let 20. století. Projektanti s ním počítali ještě v době, kdy se elektrárna začala v roce 1987 stavět. Počátkem 90. let ale plán částečně zapadl, když se řešilo, že dokončené budou místo čtyř jen dva bloky.

Temelínská elektrárna vytápí už 19 let osmitisícový Týn nad Vltavou. Díky přechodu na temelínské teplo zrušilo toto město 22 středně velkých uhelných výtopen a tři velké kotelny. Zatímco vltavotýnský teplovod vede po povrchu, teplovod do krajského města povede z větší části pod zemí podél silnice II/105 Týn nad Vltavou - České Budějovice. Na povrchu, mimo areál elektrárny, budou dvě čerpací stanice a tři potrubní mosty, zbývající část teplovodu bude pod zemí.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, jeho produkce pokryje pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobila 16,48 TWh elektřiny, což byla zatím nejvyšší roční výroba. Od začátku letošního roku vyrobila 15,5 terawatthodiny (TWh) elektřiny.