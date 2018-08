Soumarský Most (Prachaticko) - Teplou Vltavu, která vede územím šumavského národního parku, letos zatím splulo 2045 lodí. Je to o 277 plavidel více než ve stejném období loni. Splouvání zatím přeje počasí, díky kterému zůstává výška hladiny nad 50 centimetrů. Provozovatelé se ale obávají, že jestli v nejbližších dnech nezaprší, může se hladina dostat pod minimální kvótu určenou pro splouvání. ČTK to řekl Vladimír Dvořák z šumavského národního parku.

"Stačily by aspoň nějaké lokální přeháňky v okolí Kvildy. Díky nim by se do koryta řeky dostalo více vody a hladina by stoupla," uvedl Dvořák. Aktuální výška vody je ve stanici na Soumarském Mostě na Prachaticku 54,7 centimetru. Hladina však den po dni nepatrně klesá.

"Zatím sezonu hodnotíme jako mimořádně úspěšnou. Zájem o splouvání je velký," uvedl Dvořák. Turisté smějí na vodu v úseku mezi Soumarským Mostem a Pěknou od 1. května. Nejprve to bylo jen o víkendech a o státních svátcích, od prázdnin mohou řeku splouvat každý den.

Dvořák věří, že se nebude opakovat situace z loňského roku. "Tehdy se kvůli suchu nesplouvalo prakticky celý srpen," uvedl. Letos turisté na Vltavu nesměli pouze 13. června, kdy po silných deštích vystoupala řeka v okolí Soumarského Mostu na úroveň prvního stupně povodňové aktivity.

Od středy nyní musí lidé do 19. srpna počítat s tím, že bude zavřené odpočinkové místo v Dobré. Důvodem je oprava tamního železničního mostu. Šumavský park proto zřídí náhradní odpočinkové místo pro vodáky přibližně o 1,5 kilometru níže po proudu.

Teplou Vltavu loni splulo 2139 lodí. Bylo to přibližně o tisíc plavidel méně než v roce 2016. Pokles způsobilo větší sucho, kvůli kterému byl loni vydán zákaz splouvání řeky ve 47 dnech. Pokud je stav vody na Soumarském Mostu 50 až 61 centimetrů, plavidla musí doprovázet průvodce. Bez něj smějí vodáci na Teplou Vltavu ve chvíli, kdy je výška vody nad 61 centimetrů. Při výšce hladiny 50 až 61 centimetrů smí vyjet denně nejvíce 63 lodí. Pokud hladina vystoupá nad 61 centimetrů, denně na řeku může 180 plavidel. Splouvání Teplé Vltavy končí 31. října. Zájemci o splouvání zhruba patnáctikilometrového úseku ze Soumarského Mostu do Pěkné si mohou elektronicky rezervovat termín na webu.