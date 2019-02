Praha - Západní polovinu České republiky dnes v noci zasáhnou silné mrazy. V noci na úterý venkovní teploty klesnou k minus 12 až minus 15 stupňům Celsia. Uvedl to dnes Český hydrometeorologický ústav ve výstraze, která platí pro šest krajů od dnešních 22:00 do úterních 08:00. Zároveň meteorologové zrušili výstrahu před povodněmi, která platila do dnešního poledne a varovala před stoupáním hladin řek na Moravě.

"Během noci na úterý očekáváme zejména v údolích při celonočním vyjasnění pokles teplot pod minus 12 stupňů Celsia, ojediněle až na minus 15 stupňů Celsia," uvedli meteorologové. Oblačnost bude od západu ubývat a ve studeném vzduchu se do střední Evropy od západu rozšíří tlaková výše. Silné mrazy se vyskytnou v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a některých okresech Ústeckého, Středočeského kraje a Vysočiny.

Lidé by neměli při pobytu venku zapomínat na teplé oblečení a obuv, proti prochladnutí pomáhá pohyb, teplý nápoj a jídlo. Nedoporučuje se konzumovat alkohol, který rozšiřuje cévy, a tím z těla uniká teplo. Malé děti, nemocní a staří lidé by měli omezit pohyb venku.