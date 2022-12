Teploty v týdnu zůstanou pod nulou i přes den, bude sněžit

Praha - Tento týden bude mrazivý, i přes den zůstanou teploty pod nulou. V noci a k ránu mohou na některých místech klesat dokonce na minus 12 stupňů Celsia a v závěru týdne až k minus 15 stupňům. Bude sněžit, na horách i vydatněji, a místy se mohou vytvářet sněhové jazyky nebo ledovka. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Už dnes se v Česku objevilo silné sněžení. Na řadě míst v zemi zkomplikovalo provoz na silnicích i železnici. Policisté v několika krajích evidovali zvýšený počet dopravních nehod.

V úterý bude polojasno až skoro jasno, na severu a severovýchodě zpočátku oblačno a ojediněle se objeví sněhové přeháňky a mrznoucí mlhy. V noci teploty klesnou k minus devíti stupňům, na jihozápadě dokonce až k minus 12 stupňům. Nejvyšší denní teploty budou jeden až pět stupňů pod bodem mrazu.

Středa má být zatažená až oblačná, bude dál sněžit. Objevit se může i mrznoucí déšť, na jihu kvůli tomu hrozí ledovka. Teploty přes noc spadnou k minus deseti a na severu a severovýchodě k minus 12 stupňům. Přes den bude opět většinou minus pět až minus jeden stupeň, na jihu Česka se ale mohou teploty dostat na plus jeden stupeň. Ve čtvrtek budou noční minima hlavně na serveru kolem minus devíti stupňů. Nejvyšší denní teploty budou od minus tří do plus jednoho stupně. Ledovka se může tvořit na jihu i východě země.

V pátek budou teploty v noci i přes den podobné jako čtvrteční. Zejména na jihu a východě Česka bude místy sněžit. V sobotu se vyjasní a jen ojediněle se objeví slabé sněžení. Teploty klesnou v noci až na minus 14 stupňů a přes den na minus pět až minus jeden stupeň. V neděli se ochladí v noci až na minus 15 stupňů a ve dne bude od minus pěti stupňů po nulu.

Celkově se budou podle ČHMÚ tento týden teploty pohybovat pod dlouhodobým průměrem pro toto období. V následujících třech týdnech se ale teploty vrátí k normálu, kdy se budou týdenní průměry nočních teplot pohybovat kolem minus čtyř stupňů a u denních teplot kolem plus dvou stupňů. Také objem srážek bude v nejbližších čtyřech týdnech odpovídat dlouhodobému průměru. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí na webu ústavu.