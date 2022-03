Teploty v ČR letos poprvé překonaly 20 stupňů, v Borohrádku bylo 22,5 st. C

Praha - Teploty v České republice dnes poprvé v letošním roce překročily 20 stupňů Celsia. Rekord pro 23. březen padl na 66 ze 160 stanic, které měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Borohrádku na Rychnovsku, kde naměřili 22,5 stupně Celsia. ČTK to sdělil Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Meteorologové upozornili na to, že podobně teplo jako v Česku bylo dnes třeba i v egyptských letoviscích.

Teplo bylo zejména ve východní polovině Česka. Druhou nejvyšší teplotu dne zaznamenali v jihomoravské Strážnici, 22,2 stupně. V Karviné a Čáslavi pak teplota vystoupala shodně na 21,7 stupně Celsia. Přes hranici 21 stupňů se dostala například i v Ostravě, Vsetíně, Hradci Králové nebo Pardubicích. "Naopak západní polovina země byla chladnější, tam teploty zůstávaly pod 20 stupni," podotkl Mejstřík.

Teplý a slunečný by měl být i zbytek tohoto týdne, ačkoliv tak vysoké jako dnes teploty zřejmě nebudou. Podle předpovědi ČHMÚ by ve čtvrtek a pátek měla být maxima 18 stupňů, v sobotu 19 a v neděli může být i 20 stupňů Celsia.

"Na rozdíl od teplot u nás, je v oblasti jihovýchodní Evropy a přilehlých části Středomoří již několik dní nebývale chladno, v horských polohách napadl čerstvý prachový sníh a lyžařské podmínky jsou zde mnohdy vhodnější než na ostatních místech v Evropě," uvedli meteorologové.

Také v Česku se ale příští týden ochladí, zřejmě od úterý. "Počasí se opět vrátí do běžných kolejí. V Čechách si při maximech kolem sedmi stupňů opět oblékneme bundy, zato v Egyptě začne pravé africké léto, neboť jsou předpovídány teploty až k 35 stupňů Celsia," dodal ČHMÚ.