Teploty v Česku budou postupně klesat, deště v září ubude

Praha - Teploty v Česku budou od příštího týdne postupně klesat, až do poloviny září by se ale měla průměrná maxima přes den držet nad 20 stupni Celsia. Ochlazovat se bude v následujících čtyřech týdnech také v noci. Víc má pršet v posledním srpnovém a prvním zářijovém týdnu, pak deště ubude. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V porovnání s dlouhodobými hodnotami by teploty v příštích čtyřech týdnech měly být jako celek slabě nadprůměrné. "S blížícím se podzimem budou průměrné teploty postupně klesat, ale i tak by měly zůstat většinou nad hranicí dlouhodobých teplotních normálů," uvedl ČHMÚ. V noci se průměr minimálních teplot postupně sníží od 12 k osmi stupňům Celsia.

Dlouhodobá průměrná teplota pro období mezi 24. srpnem a 20. zářím je 14,1 stupně Celsia. Nejtepleji bylo podle záznamů vedených od roku 1951 před čtyřmi roky, kdy průměr činil 17,4 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr 11,6 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1996.

Srážkově budou následující čtyři týdny jako celek "v mezích dlouhodobých průměrů", uvedli meteorologové. "Více srážek očekáváme v první polovině předpovědního období," dodali.

Průměrný úhrn srážek pro příští čtyři týdny je 56 milimetrů. Dosud nejméně srážek spadlo v tomto období v roce 1959, jen dva litry na metr čtvereční. Nejvíce napršelo v roce 1995 s úhrnem 127 milimetrů.

Měsíční výhled je předpovědí statistické pravděpodobnosti a vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.