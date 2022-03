Teploty v Antarktidě i Arktidě byly v poslední době 30 i 40 stupňů nad normálem

Prasklina v šelfovém ledovci Larsen C na západě Antarktidy.

Washington - Oblasti u jižního i severního pólu v posledních dnech zažily teploty až o desítky stupňů Celsia nad průměry pro danou roční dobu, k překvapení řady odborníků, informují na konci týdne americká média. Podle agentury AP v pátek údaje z meteorologických stanic na Antarktidě rozmetaly předchozí maxima a pohybovaly se až o 40 stupňů Celsia nad běžnými hodnotami z minulosti. Podobné informace předtím přicházely i z Arktidy, přičemž na obou stranách planety se teploty blížily bodu tání.

Vědci dlouhodobě upozorňují, že oteplování klimatu je u severního pólu výrazně intenzivnější než v částech světa blíže k rovníku, u jižního pólu ale zatím takovýto vývoj nepozorovali. "Tato událost je zcela bezprecedentní a obrátila vzhůru nohama naše očekávání o antarktickém klimatu," řekl listu The Washington Post (WP) Jonathan Wille působící na francouzské univerzitě Grenoble Alpes. Autor studií o teplotách u jižního pólu Stefano Di Battista zase na twitteru uvedl, že aktuální anomálie by byly jen před několika dny považované za nemožné.

AP s odvoláním na pozorovatele meteorologických rekordů Maximiliana Herreru uvádí, že na antarktické stanici Concordia ležící přes 3000 metrů nad mořem v pátek teplota dosáhla -12,2 stupně, zatímco na ještě výše položené stanici Vostok naměřili -17,7 stupně Celsia. V absolutním hledisku to jsou sice teploty velmi nízké, na stejných místech ale běžně v březnu, tedy na začátku podzimu, nebývá tepleji než minus 50 nebo minus 60. Di Battista sdělil WP, že na stanici Vostok se teplota mezi březnem a říjnem nikdy nedostala nad -30.

Podle AP situace u jižního pólu zaskočila i vědce z výzkumného ústavu National Snow and Ice Data Center v americkém Coloradu, kteří se soustředili na události na opačné straně zeměkoule. Tam na začátku jara teploty vyskočily asi o 30 stupňů Celsia nad průměrné hodnoty. Podle Walta Meiera ze zmíněného institutu sídlícího ve městě Boulder se oblasti u severního pólu blížily k bodu tání, nebo už jej dosáhly, což označil za velmi neobvyklé.

"Jsou to opačná roční období. Nestává se, aby na severu i na jihu probíhalo tání současně," řekl. "Je to docela ohromující," dodal. Podobně se vyjadřovali i další odborníci. Meier nebo meteorolog z Wisconsinské univerzity Matthew Lazzara nicméně dodávali, že samu o sobě nelze tuto epizodu brát jako projev klimatických změn. Případná opakování takovýchto podmínek by ale podle vědců byla znepokojivým signálem.

AP uvádí, že pro celou Antarktidu byly v pátek teploty skoro o pět stupňů nad průměrem z let 1979 až 2000, zatímco u Arktidy činil rozdíl 3,3 stupně. Celosvětově při tom bylo tepleji jen o 0,6 stupně.