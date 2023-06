Teploty mohou dnes a ve čtvrtek vystoupat na 35 stupňů

Praha - Teploty dnes a ve čtvrtek mohou hlavně v Čechách vystoupat až na 34 nebo 35 stupňů Celsia a i v dalších částech Česka budou teploty tropické. Zároveň zasáhnou dnes odpoledne a v noci na čtvrtek celou zemi silné bouřky. Objeví se pak znovu i ve čtvrtek a v noci na pátek. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Při bouřkách mohou na některých místech padat i kroupy o průměru přes dva centimetry a rychlost větru dosáhne v nárazech i více než 90 kilometrů za hodinu.

Před vedrem a bouřkami varovali meteorologové už v úterý, dnes výstrahu rozšířili. Varování před vysokými teplotami nad 31 stupňů platí dnes od 11:30 do 22:00 pro většinu Čech a také pro téměř celý Jihomoravský kraj v polohách pod 600 metrů nadmořské výšky. Ve čtvrtek se výstraha, platná od 10:00 do 22:00, rozšíří na skoro celé území Čech, celý Jihomoravský kraj a většinu území Zlínského a Olomouckého kraje. Velká vedra budou zejména v Čechách, kde se mohou dostat až na 34 či 35 stupňů.

Výstraha před bouřkami platí od dnešních 13:00 do čtvrtečních 03:00 pro celé území České republiky. Doprovázet je budou kroupy, přívalový déšť a vítr o rychlosti v nárazech až 80 kilometrů za hodinu. Velmi silné bouřky s většími kroupami a rychlostí větru až 90 kilometrů za hodinu se objeví především na jihovýchodě Čech a celé Moravě a Slezsku.

Bouřky se pak vrátí ještě ve čtvrtek. Výstraha platí od čtvrtečních 17:00 do pátečních 03:00 pro Čechy a od čtvrtečních 23:00 do pátečních 07:00 pro Moravu a Slezsko. Velmi silné bouřky se budou vyskytovat hlavně v Čechách.

Při vedrech doporučují meteorologové dodržovat pitný režim a omezit tělesnou zátěž. Lidé by také měli dávat pozor, aby nenechali děti či zvířata na přímém slunci, hlavně třeba v přehřátých zaparkovaných autech.

Během bouřek mohou nárazy větru lámat stromy a větve a přívalový déšť může rozvodnit zvláště menší toky a zatopit podjezdy či sklepy. Lidé by tak měli být podle ČHMÚ opatrní při pohybu venku a jízdě autem.

Odborníci: Horkým počasím jsou ohroženi hlavně senioři a malé děti

Horkým počasím jsou ohroženi především senioři a děti do čtyř let, dále těhotné a kojící ženy, dlouhodobě nemocní a také lidé, kteří berou léky na depresi či nespavost. Při teplotách nad 30 stupňů Celsia by měli vycházet ven spíše jen v ranních a podvečerních hodinách. Odborníci také radí oblékat světlé prodyšné oblečení, pít dostatek tekutin a jíst lehce stravitelná jídla. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Štěpánka Čechová.

"Při vysoké teplotě se více potíme, trpíme dehydratací, snižuje se naše schopnost soustředit se, zvyšuje se hustota krve, což přináší větší nároky na krevní oběh, zhoršuje se prokrvení periferie a mozku. U starších lidí roste riziko infarktu myokardu či mozkové mrtvice. S celkovou 'nepohodou' je spojený stres a také snížení pracovní výkonnosti," uvedl SZÚ. Pokud mají lidé ve svém okolí někoho, kdo je horkem nejvíce ohrožen, měli by ho i několikrát denně třeba po telefonu zkontrolovat.

Účinky extrémního horka je možné podle odborníků zmírnit například nošením světlého, lehkého a prodyšného oblečení. Je lepší mít zakryté větší části těla a ty, které jsou odhaleny, chránit krémem na opalování alespoň s faktorem 15. Důležitá je i pokrývka hlavy, která chrání před úžehem neboli přehřátím mozku. Využít se dá i slunečník nebo deštník.

Lidé by měli v horkém počasí vypít dva až tři litry tekutin, při tělesné aktivitě pak dvě až čtyři sklenice každou hodinu. Je vhodné střídat čistou vodu s minerálkou, která pomůže nahradit soli, které člověk vypotí. Dobrý je i slabý čaj. Naopak nevhodné jsou nápoje s vysokým obsahem cukru, protože rychlý příjem vysoké dávky cukru organismus mění částečně na teplo, a to zvyšuje pocit horka. "Nejlépe je nosit vodu stále s sebou a upíjet. Nuťte pít zejména děti a staré lidi, často nemívají pocit žízně," radí odborníci.

Ve vedrech by měli lidé volit lehká a snadno stravitelná jídla, jako jsou studené polévky, zeleninové saláty, chlazená zelenina a ovoce, jogurty nebo lehké pomazánky bez majonéz. Tučná a na bílkoviny bohatá jídla opět zvyšují produkci tepla organizmem.

Odborníci také varují před přílišným klimatizováním. "Správné nastavení klimatizace by mělo být v létě o pět až sedm stupňů nižší než okolní teplota. Jestliže tedy máme venku 35 stupňů Celsia, pak by v klimatizovaném prostoru mělo být kolem 29 stupňů Celsia, ne méně," uvedli. Při větším rozdílu teplot hrozí teplotní šok, tělo může být rovněž více náchylné k respiračním onemocněním.

Pokud už nastane přehřátí či úpal, je potřeba postiženého ochlazovat například otíráním houbou či ručníkem namočeným ve vodě. Může pomoci i chladnější sprcha a zabalení do vlhkého prostěradla. Při extrémním přehřátí je třeba volat záchrannou službu.