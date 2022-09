Teploty mírně porostou, na horách bude sněžit, hrozí přízemní mrazíky

Praha - Teploty se v tomto týdnu budou držet zpočátku do 15 stupňů Celsia, postupně se začnou velmi zvolna zvyšovat. Nejteplejším dnem bude zřejmě sobota s odpoledními maximy až 19 stupňů Celsia. V noci a k ránu se ale mohou od středy objevit četné přízemní mrazíky. Meteorologové očekávají v příštích dnech časté přeháňky, na horách budou i sněhové. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

O uplynulém víkendu se na horách objevil první sněhový poprašek, v noci na dnešek na většině území pršelo, na Šumavě i vydatně. "Na stanici Špičák jsme zaznamenali úhrn přes 50 milimetrů za 24 hodin," uvedli meteorologové ráno na facebooku. Po vydatných srážkách se zvedly hladiny menších toků, na Otavě, Vydře a Křemelné byl dosažen první povodňový stupeň, na většině stanic už ale hladiny kulminovaly.

Dnes bude obloha zatažená až oblačná, na většině území zaprší, na hřebenech hor se mohou přechodně objevit i sněhové vločky. Nelze vyloučit ani ojedinělou bouřku. K večeru bude srážek a oblačnosti částečně ubývat. Odpolední teploty vystoupí nejčastěji na 10 až 14 stupňů Celsia, při déletrvajícím slunečním svitu může být ještě o stupeň tepleji.

V úterý už může být místy i polojasno, znovu se objeví přeháňky, nad 1200 metrů smíšené nebo sněhové. Teploty se budou pohybovat od 10 do 14 stupňů. Středa má být polojasná až oblačná, místy bude zataženo s přeháňkami. Nejnižší noční teploty klesnou na sedm až tři stupně, při zmenšené oblačnosti až na jeden stupeň nad nulou a objeví se četné přízemní mrazíky, které meteorologové očekávají i ve zbytku týdne. Teploty nepřesáhnou 15 stupňů. Ve čtvrtek se obloha vyjasní, pršet už by mělo místy jen ve východní polovině republiky. Nejvyšší denní teploty budou od 12 do 16 stupňů Celsia.

V pátek se mohou ráno a dopoledne objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne bude mraků přibývat a na severovýchodě výjimečně i zaprší. Nejvyšší denní teploty zamíří k 17 stupňům.

O víkendu bude proměnlivá oblačnost, v sobotu bude místy pršet, teploměr ukáže 15 až 19 stupňů. V neděli a pondělí se znovu ochladí na 12 až 17 stupňů.