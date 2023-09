Teplotní rekordy padly na čtvrtině stanic, v Dobřanech a Husinci bylo 28,2 st.C

Praha - V Česku dnes opět padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je zhruba čtvrtina ze 162 stanic, které měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Dobřanech u Plzně a na středočeské stanici Husinec-Řež, kde odpoledne naměřili 28,2 stupně Celsia. Pro tyto dvě stanice to ale nové rekordy nebyly. ČTK to řekl Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V sobotu se ochladí a bude také pršet.

Nové maximum pro dnešní den má například Tuhaň na Mělnicku, bylo tam rovných 28 stupně Celsia. V Doksanech na Litoměřicku pak má nový rekord jen o desetinu stupně nižší hodnotu. Historické tabulky přepisovali také ve Stříbře nebo Průhonicích u Prahy, kde se nejvyšší dnešní teplota dostala na rovných 27 stupňů Celsia.

Rekordy na desítkách stanic padají v Česku už několik dní za sebou. O víkendu zřejmě tato série skončí. Přes Česko bude k východu přecházet studená fronta a nejvyšší teploty se v sobotu budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia. Na jižní Moravě se mohou dostat i na 24 stupňů. Zejména na východě Česka se bude také vyskytovat občasný déšť, vyloučené nejsou ani bouřky.