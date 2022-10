Teplotní rekordy dnes padly zhruba na 20 místech, ve Vimperku bylo 24,3°C

Praha - V Česku dnes opět padaly teplotní rekordy. Nové maximum pro 28. říjen zaznamenalo zhruba 20 ze 160 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo ve Vimperku, kde naměřili 24,3 stupně Celsia. V tomto případě to ale nový rekord nebyl. ČTK to řekl Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Teploty přes 20 stupňů očekávají meteorologové i o víkendu.

Nový rekord padl například v Javorníku, kde bylo 23,9 stupně Celsia. Stanice České Budějovice-Rožnov pak zaznamenala 23,6 stupně, také to je rekord. "Obecně se dá říct, že nejtepleji bylo dnes v Pošumaví a také v severních výběžcích, například Frýdlantském nebo Osoblažském," uvedl Hanzlík.

Teplotní rekordy padaly v Česku už ve čtvrtek a není vyloučeno, že se tak stane i v dalších dnech. Meteorologové upozorňují zejména na nebývale vysoké teploty na horách. Například v neděli se mají pohybovat až o 15 stupňů nad normálem běžným pro tuto roční dobu. Na některých místech Šumavy může být dokonce až 25 stupňů Celsia, což je považováno za letní teplotu.