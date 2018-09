Praha - Česko dnes zažilo další tropický den, podle meteorologů letos pravděpodobně poslední. Teplotní rekord pro 21. září překonalo nebo vyrovnalo 18 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Polabí. V Brandýse nad Labem naměřili 31,5 stupně Celsia. Na svém informačním webu to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V noci na sobotu se má výrazně ochladit.

Odpolední teploty v republice nejčastěji vystoupily na 25 až 29 stupňů Celsia, na 19 místech to ale bylo alespoň 30 stupňů, což je limit pro tropický den. V Brandýse byl vyrovnán rekord z roku 2003. Více než 31 stupňů bylo také na stanici Husinec-Řež, a to 31,4 stupně. Rekord to ale nebyl.

Nové maximum mají například v Průhonicích, Poděbradech, Semčicích na Mladoboleslavsku nebo v Ústí nad Labem. Na všech těchto stanicích bylo více než 30 stupňů. Rekordy padaly i pod touto hranicí. Například v Liberci má nové maximum pro dnešní den hodnotu 28,5 stupně Celsia, v Příbrami 27,9 stupně a v Harrachově 25,8 stupně. Rekord s nejnižší hodnotou padl v Bedřichově na Jablonecku, kde naměřili 24,8 stupně Celsia.

S příchodem meteorologického podzimu o víkendu dlouhotrvající velmi teplé počasí skončí. V noci na sobotu se nad Českem objeví výrazná studená fronta, v průběhu 24 hodin teploty spadnou asi o deset stupňů Celsia.

V neděli a pondělí bude nad Evropou rychle postupovat tlaková níže se silným větrem s nárazy o rychlosti 75 až 105 km/h. "V týlu této tlakové níže pronikne nad většinu kontinentální Evropy původem arktický vzduch, který bude příčinou dalšího poklesu teplot," uvedli meteorologové. V úterý a zřejmě i ve středu se teploty budou nejčastěji pohybovat mezi deseti až 15 stupni Celsia.