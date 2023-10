Teplotní rekord dnes padl na třicítce míst v Česku, bylo i přes 24 stupňů Celsia

Praha - Dnešek byl v Česku dalším podzimním rekordně teplým dnem. Nové maximum pro 20. října zaznamenala téměř pětina ze zhruba 160 stanic, které měří aspoň 30 let. Nejtepleji bylo na jihu a jihovýchodě území, i víc než 24 stupňů Celsia. Rekord pro dnešní den přepsaly také dvě stanice měřící více než 100 let. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Klimatologové přibývající počty teplých dnů na podzim přičítají globální klimatické změně.

Maximální teploty se dnes podle meteorologů pohybovaly v širokém rozmezí od deseti stupňů Celsia na západě a severozápadě do 24 stupňů na jihu a jihovýchodě země. "Nejvyšší teplotu 24,1 stupně Celsia zaznamenala stanice Byňov v Novohradských horách, kde i vlivem fénového efektu teplota kolem 16. hodiny vzrostla v krátké době o devět stupňů," uvedl ČHMÚ. Fénový efekt nastává při přetékání vzduchu přes horskou překážku, ohřívá se za ní už z velké výšky a do krajiny se dostává velmi teplý a suchý.

V Jihomoravském kraji dnes padl rekord na všech stanicích. Nová maxima na místech s dobou měření delší než sto let jsou ale z Olomouckého a Zlínského kraje. V Přerově, kde se teploty zaznamenávají 140 let, dnešních 22,8 stupně Celsia přepsalo dosavadní rekord 21,2 stupně z roku 1907. V Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku, kde jsou k dispozici údaje za 111 let, je novým maximem dnešních 21,6 stupně Celsia. Dosud byl rekord 20,7 stupně z roku 1959.

Teploty přesahující 20 stupňů Celsia meteorologové očekávají v Česku také v sobotu. V neděli už by se teploty neměly dostávat přes 17 stupňů.

Letošní září v České republice bylo nejteplejší od roku 1961. V průměru bylo 16,5 stupně Celsia, což bylo o 3,5 stupně více, než je normál z let 1991 až 2020. Dnů, kdy denní maxima překročila tropických 30 stupňů, meteorologové v září zaznamenali osm. Celosvětově bylo září podle evropského programu pro sledování atmosféry a klimatických změn Copernicus nejteplejší v historii měření.