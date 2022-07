Teplota v ČR dnes překonala 35 stupňů Celsia, padlo 15 rekordů

Praha - Úterý bylo v Česku jedním z nejteplejších dní letošního roku. V Kopistech a Doksanech naměřili shodně 35,2 stupně Celsia, což bylo nejvíc v zemi. Padlo také 15 teplotních rekordů pro 19. červenec na stanicích, které měří alespoň 30 let. ČTK to řekl Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Výstraha před vedry platí v České republice až do čtvrtka.

"Teplotní rekordy jsme zaznamenali zejména na severozápadě Čech," uvedl meteorolog. Například stanice Plzeň-Bolevec naměřila rovných 35 stupňů Celsia. V Tušimicích má nové maximum pro tento den hodnotu 34,5 stupně, ve Stříbře 34,1 stupně a v Chebu 33,8 stupně. V Kopistech a Doksanech bylo dnes sice nejtepleji v zemi, ale nové rekordy to nebyly.

"Vysoké hodnoty ale naměřily i horské stanice," podotkl Borovička. Rekord tak padl například na Labské boudě, kde bylo 23,9 stupně Celsia.

Podle meteorologů má ve čtvrtek sice do země dorazit studená fronta, nicméně před ní ještě budou teploty na většině území překračovat 31 stupňů Celsia. Ve středu teploty v nížinách vystoupají ještě výše než dnes, na 33 až 37 stupňů.

Odborníci doporučují lidem v horkém počasí dostatečně pít a omezit pohyb v poledních a časně odpoledních hodinách. Varují před úpalem a úžehem a rychlými přechody mezi klimatizovanými a rozpálenými prostory. Ve stínu a v klidu by měli zůstávat zejména lidé se zdravotními obtížemi, senioři a malé děti.