Teplo, slunce a vlhkost koronavirus oslabují, míní experti v USA

Washington - Koronavirus podle poznatků odborníků americké vlády rychleji oslabuje, když je vystaven slunečnímu záření, teplu a vlhkosti. Nejlépe naopak přežívá v interiéru a v suchu. Na tiskovém brífinku Bílého domu to uvedl William Bryan, který stojí v čele oddělení pro vědu a technologie amerického ministerstva pro vnitřní bezpečnost. Poznatek podle agentury Reuters může signalizovat, že se nakažlivost viru v letních měsících sníží. Světová média si zároveň všímají poněkud bizarní následné dedukce prezidenta Donalda Trumpa, který směrem k odborníkům s vážným výrazem směřoval dotaz, zda by bylo možné vstříknout nakaženým dezinfekci či je vystavit silnému záření. Lékaři okamžitě před takovými pokusy varovali.

"Virus nejrychleji umírá pod přímým slunečním zářením," uvedl Bryan na čtvrtečním tiskovém brífinku Trumpa. Ten nejprve vyjádřil opatrný optimismus. "Doufám, že si lidé užívají slunce a pokud to má dopad, je to skvělé," řekl šéf Bílého domu.

Poznatky tak přináší naději, že se nový koronavirus bude chovat podobně jako jiné viry způsobující respirační onemocnění, jako je například chřipka, a šíření nákazy se v letních měsících zpomalí, píše Reuters. Úmrtí na koronavirem způsobené onemocnění covid-19 nicméně už byla zaznamenána i v zemích s teplejším klimatem, jako například v Singapuru. Jaký je skutečný vliv prostředí na šíření nákazy, tak zatím není zcela jasné.

Na neporézním povrchu, jako je nerezová ocel, ve tmě a v suchu, trvá podle Bryana 18 hodin, než virus ztratí polovinu své síly, zatímco ve vlhkém prostředí to trvá šest hodin. Při vysoké vlhkosti s přímým slunečním zářením tento poločas podle experta klesá na dvě minuty.

Podobné výsledky experti zaznamenali i v případě koronaviru ve vzduchu, když simulovali situaci, kdy někdo kýchne či zakašle, čímž se do okolí dostávají kapénky, kterými se nemoc šíří. V takových podmínkách v tmavé místnosti se virus držel na polovině své síly hodinu. Pod přímým slunečním zářením se ale jeho síla snížila o polovinu do 90 sekund.

Média si všímají zejména podivného následného komentáře amerického prezidenta. Začal totiž polemizovat o tom, zda by bylo možné tělo nakaženého "ozářit velmi silným světlem". Poznamenal také, že by se mělo zjišťovat, zda by injekce dezinfekce, mohla virus zlikvidovat. "Pak tu vidím, že to za minutu zabije dezinfekce. Je tady způsob, jak bychom to mohli nějak vstříknout dovnitř? Skoro jako čištění. Protože se to (koronavirus) dostává do plic a napáchá to tam hrozné škody.... takže by bylo zajímavé se tím zabývat," poznamenal americký prezident s tím, že výzkum nechá na lékařích. Řada lékařů vzápětí na sociálních sítích varovala veřejnost před vstřikováním dezinfekce, vystavováním se UV záření a Trumpovy výroky označila za nebezpečné.

Někdejší šéf amerického Úřadu pro vládní etiku (OGE) Walter Shaub Trumpovo vystoupení komentoval slovy: "Je pro mě nepochopitelné, jak může takový idiot zastávat nejvyšší funkci v zemi a že existují lidé, kteří jsou tak hloupí, že si myslí, že je to v pořádku. Nemohu uvěřit tomu, že v roce 2020 musím kohokoliv, kdo poslouchá prezidenta, varovat, že injekce s dezinfekcí vás může zabít".