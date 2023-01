Teplo nutí některá lyžařská centra na západě Evropy přerušit provoz

Bern - Lyžařská centra v Alpách a Pyrenejích naráží na začátku nové sezony na zásadní problém: nedostatek sněhu. Někde se jezdí na umělém sněhu, jinde vlekaři za teplot vysoko nad bodem mrazu přerušují provoz, informují zahraniční zpravodajské weby. Vývoj podle televize Sky News oživuje obavy z dopadů klimatických změn na horské oblasti, které na zimní turistický ruch spoléhají.

Například ve Švýcarsku se teploty na Nový rok vyšplhaly až ke 20 stupňům Celsia. Extrémní podmínky ohrožovaly i podnik světového poháru v lyžování, který se má na konci týdne konat v Adelbodenu na severní straně Alp, neboť teplota se dostala nad bod mrazu i ve 2000 metrech nad mořem. Nakonec závody dostaly zelenou díky "armádě sněžných děl" a mírnému ochlazení ve výše položené části pohárové sjezdovky, uvádí zpravodajská společnost BBC.

Jiné švýcarské resorty ovšem boj s nepříznivým počasím vzdaly a otevřely místo lyžařských svahů tratě pro sjezd na horském kole nebo zkrátka přerušily provoz. Druhá varianta nastala ve Splügenu nedaleko italských hranic, který leží ve výšce 1500 metrů nad mořem. Středisko bylo podle BBC i přes nedávná varování o dopadech globálního oteplování považováno za "bezpečné" místo, co se týče sněhu.

Dnes má ovšem Splügen k dispozici jen mokrou břečku, kterou novinářům ukazoval šéf místního střediska Hacher Bernet, když vysvětloval rozhodnutí přerušit sezonu. "Je opravu příliš mokrý... jako na jaře. Na lyžování musí sníh držet pohromadě, v tomhle je prostě moc vody, je to nemožné," řekl.

Problémy mají vlekaři i v jiných zemích. Ve střediscích kolem rakouského Salcburku naposledy sněžilo před měsícem. Přírodní sníh lze za jistých podmínek nahradit technickým, vyžaduje to však masivní přísun vody. Té mají nedostatek například ve francouzském Chamonix, kde tak sněžná děla zůstávají vypnutá, píše BBC.

Francie zaznamenala podle meteorologické služby Météo France nejteplejší konec roku za posledních 25 let, což dostalo do potíží lyžařská centra v Alpách i Pyrenejích. Le Gets a Morzine, které patří do oblíbené lokality Portes de Soleil, mají aktuálně otevřené každé jen po dvou sjezdovkách, uvádí Sky News. Pyrenejské Ax 3 Domaines se zase o víkendu stalo jedním z posledních center, které ohlásilo uzavírku, a to jen po třech týdnech provozu.

"Je to bolestivé 31. prosince říkat, že nezbývá než čekat na další srážky," citovala televize BFM TV jistého místního vlekaře. "Doufáme, že se vrátí zima," dodal.

BBC dnes ovšem napsala, že předpověď pro zimní sporty příliš příznivá není. V Ax 3 Domaines se i v nejbližších dnech čekají maxima výrazně nad bodem mrazu, což platí také pro švýcarský Splügen nebo Chamonix. Podle některých klimatologů přitom jde jen o předzvěst mnohem dramatičtějších projevů klimatické změny.

"Do konce století s tím bude konec... lyžování v Alpách, jak jej známe," řekl Sky News Wim Thiery z bruselské univerzity VUB.