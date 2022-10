Tepličtí fotbalisté porazili Sigmu 2:1 a vyhráli po třech ligových porážkách

Teplice - Fotbalisté Teplic ve 14. kole první ligy doma porazili Olomouc po obratu 2:1 a v nejvyšší soutěži přerušili sérii tří porážek. Ve 14. minutě zařídil hostům vedení Antonín Růsek, o osm minut později srovnal Filip Žák a po změně stran vstřelil vítězný gól Senegalec Abdallah Gning. Sigma nebodovala po pěti kolech a klesla na sedmé místo. Tepličtí porazili Hanáky poprvé od roku 2014 a po 13 zápasech, v tabulce jsou třináctí.

Teplická obrana, která je po Pardubicích nejhorší v lize, ukázala svou zranitelnost už na konci první čtvrthodiny při první vážnější útočné akci hostů. Zmrzlý načechral přímý kop obloučkem za obranu a Růsek nikým neatakován vstřelil svůj druhý ligový gól v této sezoně.

Domácí však dokázali rychle odpovědět. Žákova hlavička sice mířila vedle, ale jeho parťák z útoku Gning míč pohotově vrátil a druhý pokus už teplický útočník proměnil ve svůj šestý gól v ročníku.

Tepličtí pak vyvinuli větší tlak, zatímco Sigma sázela na brejky. Největší šanci měla ve 31. minutě, kdy domácí na útočné polovině marně reklamovali soupeřovo hraní rukou, ale Chvátal moment překvapení nevyužil. Na druhé straně Trefila pořádně protáhl Hyčkův přetažený centr, který se nečekaně snášel pod břevno. Gningova hlavička po následném rohovém kopu mířila do boční sítě.

Šest minut po přestávce utekl olomoucký Navrátil, obešel i brankáře Grigara, ale toho na brankové čáře zastoupil obránce Hybš. Navrátil se při dalším brejku ocitl znovu až před gólmanem, ale zamířil vedle branky. Ani jeden tým se nechtěl spokojit s bodem a útoky se rychle střídaly na obou stranách.

V 61. minutě si Gning narazil míč s Juklem a z úhlu ho poslal nezadržitelně pod břevno. I pro senegalského útočníka to byl šestý gólový zápis v sezoně. Sigmu gól na chvíli paralyzoval a před další pohromou ji po třech minutách zachránilo jen břevno.

V houstnoucí mlze sice hosté hodně útočili, ale k vyrovnání měli daleko. Naopak Severočeši mohli vedení ještě pojistit. Velmi aktivní Gning zkoušel brankáře překvapit patičkou, ale Trefil byl připraven. Ani v šestiminutovém nastavení se už výsledek nezměnil.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Jsem rád, že kluci ukázali srdce, že chtěli vyhrát. Prohráli jsme tři zápasy, ale ne že by nám to v nich nešlo. Potřebovali jsme to ale uhrát i výsledkově. Soupeři jsme darovali gól zadarmo. To nás přibrzdilo, ale důležité bylo, že jsme rychle vyrovnali. Jednu šanci jsme přešili, měli jsme také jednou štěstí a pak dali krásný gól. Abu (Gning) má pravou nohu smrtící, zlepšuje se každým zápasem. Je skvělé, že Teplice mají po dlouhé době takového hráče, o kterého bude zájem. Útočníkům to sedlo, oba jsou tady nováčci, ale mužstvo už je poznává. Doufám, že jim to vydrží a snad se k nim ještě někdo přidá."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "V celkovém součtu zápasu Teplice asi zaslouženě vyhrály. Hlavně z pohledu toho, jakým způsobem k utkání jejich hráči přistoupili. Předčili nás zejména v agresivitě a aktivitě, což je pro nás vztyčený prst. V předchozích utkáních jsme to byli naopak my, kdo pracoval většinou víc než soupeř. Teplice byly klidnější na míči, lépe kombinovaly. My jsme měli špatný výběr místa, špatnou a kostrbatou přechodovou fázi. Po změně stran jsme ale měli tři stoprocentní šance. Bohužel ani jedna z nich gólem neskončila."

FK Teplice - Sigma Olomouc 2:1 (1:1)

Branky: 22. Žák, 61. Gning - 14. Růsek. Rozhodčí: Všetečka - Hrabovský, Šimáček - Hocek (video). ŽK: Knapík - Chvátal, Vodháněl. Diváci: 2316.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera, Jukl, Kodad - Trubač (90.+1 Urbanec) - Žák (73. Mareček), Gning (90.+6 Fila). Trenér: Jarošík.

Olomouc: Trefil - Pokorný (46. Zifčák), Beneš, Vraštil - Chvátal, Breite (78. Košťál), Navrátil (65. Vodháněl), Zorvan (65. Spáčil), Zmrzlý - Chytil, Růsek. Trenér: Jílek.