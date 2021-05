Teplické muzeum vystavuje kultovní časopisy s příběhy Jaroslava Foglara

Teplice - Teplické muzeum dnes otevřelo výstavu kultovních časopisů s příběhy Jaroslava Foglara. Prohlédnout si mohou návštěvníci předválečné časopisy pro mládež s komiksovými dobrodružnými příběhy. Kulisu literárním dílům tvoří ježci v kleci či vyřezávaní hrdinové Rychlých šípů a Bratrstva kočičí pracky. Výstavu je možné navštívit do 1. srpna.

Průřez Foglarovým dílem je součástí rozsáhlé sbírky Jiřího Švadleňáka, který si schovával komiksy od svých osmi let. "V 70. letech začaly znovu vycházet Rychlé šípy, tehdy jsem Foglarovu dílu propadl natrvalo, na celý život," řekl ČTK. Sám si cení hlavně časopisů Mladý hlasatel, Vpřed či Junák, v nichž zřejmě nejznámější český tvůrce komiksů pro mládež působil jako redaktor. "Časopisy vycházely v nákladu 200.000 týdně, což je skoro neuvěřitelné," podotkl sběratel.

Ceněné jsou vedle časopisů z 30. let minulého století i první vydání Foglarových knih nakladatele Jana Kobese. "Takzvané Kobesovky jsou už opravdu sběratelské perličky," uvedl Švadleňák, jenž řadu věcí získal díky Valdemaru Petrovi, kamarádovi Foglara. "V 80. letech, když byl Foglar zakázaný, mu Valdemar pomáhal s roznáškou dopisů. Mně pak velmi pomáhal ve sběratelství, čehož si považuju," řekl Švadleňák.

Na výstavě jsou časopisy také ze 70. let, jako ABC či Ohníček. "V nich vycházely pro děti krásné komiksy, ale později v 80. letech už tam bylo více politiky a málo dobrodružství, ty už jsem moc nepreferoval," řekl autor výstavy. Návštěvníci uvidí ukázku tvorby autorů z let sedmdesátých a osmdesátých, jako je Marko Čermák, František Kobík, Jiří Veškrna, Eduard Štorch, Jan Fišer, Bohumil Konečný, Otakar Batlička a Vlastimil Toman. "Je to takový průřez, potřeboval bych víc vitrín, abych ukázal vše, co bych chtěl. Foglar je a věřím, že i bude stálou inspirací mládeži," uvedl sběratel.