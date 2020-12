Teplická policie zjistila v restauracích šest porušení nařízení

Teplice - Policie zkontrolovala ve středu na Teplicku 78 restaurací, hospod a dalších gastronomických podniků. Zjistila při tom šest porušení vládních nařízení proti šíření koronaviru. Pět porušení fyzických osob řešili policisté domluvou, jedno porušení vládního nařízení restaurací policie oznámila správnímu orgánu, řekl dnes ČTK mluvčí teplické policie Daniel Vítek.

Ve středu zůstalo na Teplicku otevřených přes 20 restaurací, hospod či pivnic. Podle nařízení měly provozovny zavřít ve 20:00, od čtvrtka do úterý měly otevřeno do 22:00. Řada podnikatelů ve stravovacích službách nařízení kritizovalo. Podle některých vyjde otevírací doba do 20:00 před Vánoci stejně, jako by bylo zavřeno úplně. Společně se tak provozovatelé rozhodli vyjádřit porušením vládního nařízení nesouhlas s opatřeními přijatými proti šíření koronaviru.

"My sice můžeme uložit pokutu na místě, ale pouze za předpokladu, že s ní přestupce souhlasí," uvedl Vítek. Ve správním řízení se pokuta může vyšplhat až na tři miliony korun.

Zákazníci si našli seznamy otevřených podniků na sociálních sítích nebo je poznali podle vyvěšené české vlajky. ČTK ve středu na místě zjistila, že se do otevřených podniků několik zákazníků vypravilo. "Zůstáváme, protože chceme podpořit poctivé podnikatele," řekl ČTK jeden z nich.

Provozovatelé restaurací podle zveřejněného prohlášení respektují přijatá opatření v boji proti šíření koronaviru, ale vadí jim nekoncepčnost. "Pomalu, ale jistě tato chaotická nařízení naše živnosti likvidují. Systém podpory sice zachrání na čas pracovní místa, ale v dlouhodobém horizontu je udržitelnost našeho podnikání nemožná," uvedli v prohlášení provozovatelé 22 restaurací.