Teplice získaly z Lokerenu záložníka Marečka

Teplice - Fotbalisty Teplic posílil defenzivní záložník Lukáš Mareček. Devětadvacetiletý bývalý hráč Sparty přišel z belgického Lokerenu a podle klubového webu uzavřel s jedenáctým celkem prvoligové tabulky smlouvu na dva a půl roku.

Trojnásobný reprezentant Mareček je v tomto ročníku už druhým hráčem, který z druholigového Lokerenu zamířil do Teplic. V září získal severočeský klub z Belgie útočníka Jakuba Řezníčka.

"Lukáš včera prošel zdravotní prohlídkou a dnes uzavřel smlouvu na dva a půl roku. Jsme moc rádi, že se nám během roku povedlo přivést do týmu už třetí velkou osobnost, nyní je na čase začít stoupat tabulkou výše," řekl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Odchovanec brněnské Zbrojovky Mareček odešel v 19 letech do bruselského Anderlechtu, odkud hostoval v nizozemském Heerenveenu a v létě 2013 přestoupil do Sparty. S letenským týmem, kde nastupoval také na pozici stopera, získal double za triumf v lize i v poháru. Předloni v lednu zamířil zpět do Belgie.

V české lize má na kontě 150 odehraných zápasů. "Působili jsme spolu dva roky v pražské Spartě, kde jsme hráli čtvrtfinále Evropské ligy. Je to hráč s výborným prvním dotekem a také velmi dobrým charakterem," uvedl teplický trenér Stanislav Hejkal.

V úterý Mareček odcestuje s mužstvem na soustředění na Kypr. "Jsem rád, že to dopadlo teď před odjezdem, abych poznal i některé kluky v kabině a hlavně na hřišti, abychom se sehráli a vypilovali to během těch deseti dnů," řekl.