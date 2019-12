Teplice zdolaly Zlín 2:1 a po šesti kolech vyhrály

Teplice - Fotbalisté Teplic v 19. kole první ligy doma porazili Zlín 2:1 a ukončili tak šestizápasové čekání na výhru, které trvalo od 5. října. Severočechy těsně po pauze poslal do vedení Jakub Řezníček, v 72. minutě vyrovnal Antonín Fantiš. Krátce nato zápas rozhodl osmnáctiletý obránce Jan Knapík premiérovou brankou v nejvyšší soutěži. Tepličtí v neúplné tabulce poskočili na jedenácté místo, "Ševci" po šestém venkovním duelu za sebou bez výhry zůstali třináctí.

Úvodní oboustrannou hru bez nápadů jen po hranici šestnáctky ukončila střela hostujícího kapitána Jiráčka z 22. minuty, kterou vyrazil gólman Grigar.

Poté následovala čtvrthodina, během níž mohli domácí zápas rozhodnout, jenže místo toho pálili jednu šanci za druhou. Vše načal Řezníček průnikem a střelou do tyče, následoval technický pokus Jakuba Mareše a při následné akci oblouček přes gólmana z kopačky stejného hráče, který vykopnul obránce Buchta z brankové čáry.

Ve 36. minutě sérii teplických promarněných tutovek završil obětavou rybičkou Hyčka, ale jeho pokus zlikvidoval brankář Rakovan. A před poločasem Severočechům vzal možnost dostat se do vedení rozhodčí Denev, který z několika metrů přehlédl ruku Bartošáka v pokutovém území. Hosté strávili většinu první půle ve velkém útlumu, ale i oni se mohli radovat, jenže Fantišova hlavička těsně minula branku.

Tepličtí našli recept na střílení gólů o přestávce v kabině. Hned po příchodu na hřiště prodloužil Čmovšův centr Knapík a Řezníček dosud nejméně trefeným pokusem z prvního dotyku dostal míč do sítě.

Vedení domácímu týmu ještě přidalo na ofenzivních choutkách, ale dál pokračoval ve spalování šancí. Ve 49. minutě zachránil Zlín po Kučerově střele brankář Rakovan, v 60. minutě už byl znovu překonán po ráně Žitného, ale v opuštěné brance ho zastoupil Hnaníček.

Hosté se před branku soupeře často nedostávali, ale v 62. minutě po ojedinělé akci musel Grigar nohama vykopávat nebezpečnou střelu Wágnera. Dvacet minut před koncem Zlín vyrovnal, když Fantiš vyhrál uprostřed šestnáctky souboj s domácí dvojicí stoperů a jeho střela do sítě zchladila domácí nadšení.

U inkasovaného gólu byl i mladý stoper Knapík, který svoje zaváhání rychle napravil. V 74. minutě vyskočil nejvýše na trestný kop Petra Mareše a ve svém pátém ligovém startu vybojoval teplickému týmu tři body.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Bylo to pro nás psychicky velmi složité utkání, potřebovali jsme před podzimním závěrem v Plzni vyhrát. Jen mě mrzí, že to zase do poslední minuty byly nervy, když máme během zápasu tolik šancí. Průběh byl ovlivněn složitějším terénem, hru jsme museli postupně hodně zjednodušit. O přestávce jsme hráče museli uklidnit a mrzí mě, že jsme na první gól nedokázali navázat, přestali hrát tak ofenzivně a inkasovali. Naštěstí přišel druhý gól a mám radost, že u něj byli naši dva mladí hráči Radosta s Knapíkem. Na jaře půjdeme s jasným cílem skončit v prostřední skupině a dál pracovat na cestě přestavby, kterou jsme zda odstartovali. Zda jsme měli kopat penaltu za ruku soupeře? Byla jasná z všech pohledů, tak snad se dočkáme už příště..."

Jan Kameník (trenér Zlína): "Vstup do utkání měla obě mužstva hodně nervózní. My pak měli šanci, kterou jsme neproměnili, a přišla série domácích možností, kterou jsme přežili jen s vypětím všech sil. Bohužel jsme nezvládli vstup do druhého poločasu. Hra se pak hodně otevřela, podařilo se nám i vyrovnat. Jenže pak jsme udělali dvě chyby, inkasovali a závěr už byl takový vabank - hrálo se hodně otevřeně, bohužel my jsme už vyrovnat nedokázali. Domácí měli díky své útočné dvojici velkou ofenzivní kvalitu, vypracovali si hodně šancí, rozdíl ve výsledku nakonec mohl být i vyšší."