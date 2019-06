Teplice zahájily přípravu bez posil a potrestaného Kroba

Proboštov (Teplicko) - V nekompletním složení dnes odstartovali fotbalisté Teplic přípravu na novou sezonu. Na hřišti v Proboštově, kam se tým uchýlil kvůli sobotnímu koncertu skupiny Kabát na Stínadlech, chyběly nové akvizice Manel Royo i Jakub Mareš a až v průběhu tréninku se zapojil Jevgenij Nazarov, jehož příchod klub dotahuje.

"Royo hrál třetí španělskou ligu, kde teď hraje baráž o postup, takže k nám se připojí až 19. června," řekl trenér Stanislav Hejkal na adresu obránce, který přichází z Barakaldy. Na levém kraji obrany by měl nahradit Jana Kroba, jenž byl po rekordním domácím debaklu 0:8 v semifinále skupiny o Evropu přeřazen do béčka.

Jeden z nejzkušenějších hráčů Teplic v rezervě odstartoval i přípravu, dveře pro návrat do prvního týmu však zavřené nemá. "Honza nastupuje v béčku, ale zbavit se ho nechceme. Nevím, jestli má nějaké nabídky. A nechtěl bych se k tomu už moc vracet, ale je jen na něm, co bude dál," uvedl Hejkal.

Se zpožděním se do přípravy zapojí také útočník Mareš, který se do Teplic vrátil po sedmi letech a v polském Lubinu má smlouvu do konce června. Naopak k dispozici měl Hejkal už dnes stopera nebo středního záložníka Nazarova, jehož příchod na hostování s opcí z Krasnodaru je před uzavřením.

V týmu skončili Jan Hošek, Daniel Soungole a Siim Luts, nikdo další už podle Hejkala neodejde. "S Jakubem Horou máme dohodu, že kdyby přišla zajímavá nabídka, tak ho pustíme. Ale z české ligy byly jen náznaky. Pokud by se objevil zájemce ze zahraničí, to už by bylo něco jiného," prohlásil teplický kouč.

Změn během letní přestávky doznal i realizační tým. Novým trenérem brankářů stal bývalý slovenský reprezentant Kamil Čontofalský, který přišel od juniorky Slavie. "Seběhlo se to hrozně rychle, Vachy (sportovní ředitel Štěpán Vachoušek) mi volal minulý týden. Chvíli jsem nad tím přemýšlel, kvůli dojíždění a tak dále, ale pak jsem si řekl: Je to první liga, navíc v Litvínově mi žijou děti," řekl bývalý gólman Bohemians 1905, Slavie nebo Petrohradu.