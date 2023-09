Teplice vyhrály v Karviné 1:0, domácí klesli na dno ligové tabulky

Karviná - Fotbalisté Teplic vyhráli v osmém kole první ligy v Karviné 1:0 gólem Daniela Fily osm minut před koncem. Severočeši si připsali tři body poprvé po pěti zápasech nejvyšší soutěže a v neúplné tabulce jsou osmí. Nováček z Karviné čeká na výhru už sedm kol a o skóre klesl na poslední místo.

Do karvinské sestavy se po zranění vrátil kapitán Budínský a poprvé českou ligu okusil záložník Traoré z Pobřeží slonoviny, jenž počet cizinců v zahajovací jedenáctce rozšířil na šest. Naopak chyběl zraněný obránce a zároveň nejlepší střelec Mikuš, kterého čeká operace kolena a dlouhá pauza. Jeho spoluhráči si na jeho podporu oblékli na nástup na trávník speciální trička s nápisem "Miki, drž se, jsme s tebou!".

V teplické základní sestavě dostali poprvé v lize šanci záložníci Krsmanovič a Havelka. Norský obránce Vindheim, který před týdnem přišel na hostování z pražské Sparty, zatím nebyl ani na lavičce.

Ligový nováček po návratu mezi elitu dosud vyhrál jen v úvodním kole nad Zlínem 4:1, od té doby získal jediný bod. Nepovedl se mu ani vstup do domácího poháru, v němž vypadl na půdě třetiligového Uničova. Tepličtí po vydařeném vstupu do sezony z minulých pěti kol uhráli jen dva body.

Na trávníku bylo od úvodu vidět, že ani během reprezentační přestávky nenašel ani jeden ze soupeřů lepší formu. Jediná šance v prvním poločase tak nebyla výsledkem podařené akce, ale velké chyby teplického brankáře Grigara. V páté minutě při rozehrávce daroval míč domácím, ale při střele Akinyemiho své zaváhání napravil.

Po půlhodině hry skončil jeden z mnoha soubojů ve středu hřiště strkanicí hráčů, po které rozhodčí Petřík rozdal po dvou žlutých kartách na obě strany. To bylo až do přestávky největší vzrušení.

Po změně stran Karvinští přidali a ze standardních situací, o které se dělili Budínský a Fleišman, několikrát alespoň trochu zahrozili. V 63. minutě v nadějné pozici hlavičkoval Akinyemi, ale mířil příliš vysoko. Čavošova střela pak minula vzdálenější tyč.

Cestu míče do sítě našel soupeř. Střídající Vachoušek se v 82. minutě šikovně prosmýkl mezi dvěma protihráči a Fila z jeho přihrávky vstřelil svůj první gól v ligové sezoně. V nastavení brankář Grigar zlikvidoval Ezehovu střelu a udržel už potřetí v ročníku čisté konto. Tepličtí vyhráli v nejvyšší soutěži v Karviné teprve podruhé, poprvé se jim to povedlo v úvodním vzájemném ligovém duelu v roce 2016.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Hejdušek (asistent trenéra Karviné): "Obrovské zklamání. Bohužel jsme neměli dostatečnou kvalitu na to, abychom se dostali do více šancí. Dostali jsme gól z jediné střely na branku. Klukům nemám co vytknout, bojovali, snažili se. Dostali jsme se do hodně nepříjemné situace."

Zdenko Frťala (Teplice): "Těžké utkání se šťastným koncem pro nás. Povedla se nám jedna akce, byli jsme šťastnější. Po herní stránce jsme určitě nepředvedli kvalitní výkon, ale kluci zápas odbojovali. Domácí byli v situaci, v jaké byli, my jsme pětkrát nevyhráli, takže zápas byl hodně nervózní a přerušovaný. Jsme vděční za tři body, které jsme vyválčili."

Zdroj: O2TV a www.mfkkarvina.cz

MFK Karviná - FK Teplice 0:1 (0:0)

Branka: 82. Fila. Rozhodčí: Petřík - Podaný, Hurych - Szikszay (video). ŽK: Akinyemi, Budínský - Havelka, Chaloupek, Grigar, Radosta, Mareček. Diváci: 2268.

Sestavy:

Karviná: Holec - Čurma, Bederka, Svozil, Fleišman - Traoré (59. Boháč), Čavoš (80. Ezeh) - Memič, Budínský (71. Moses), Papalelé (59. Bartl) - Akinyemi (72. Doležal). Trenér: Luhový.

Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek (80. Dramé), Mičevič - Radosta, Knapík, Havelka (61. Jukl), Krsmanovič (61. Hora) - Hronek (72. Křišťan) - Jásir (72. Vachoušek), Fila. Trenér: Frťala.