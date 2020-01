Teplice v úvodu přípravy jednají o Horově hostování v Rize

Praha - Fotbalisté Teplic dnes zahájili zimní přípravu i se záložníkem Jakubem Horou, který se vrátil ze Slavie, ale v nejbližší době by měl zamířit na další hostování do Rigy. K severočeskému celku se také na zkoušku připojí australský brankář Jasmin Keranovic, který působil ve West Bromwichi.

Hora se do Teplic vrátil po půlročním hostování ve Slavii, která neuplatnila opci na přestup. Podle sportovního ředitele severočeského celku Štěpána Vachouška by ale měl Hora v nejbližší době zamířit do Rigy. "Jde o hostování s opcí a je to téměř domluvené. Ale dokud to není podepsané, tak to jisté nikdy není," uvedl funkcionář.

Na zkoušku přijde také jednadvacetiletý brankář Keranovic, který má za sebou působení v anglickém West Bromwichi a skotském Kilmarnocku. O jeho případném působení na Stínadlech se rozhodne do 21. ledna, kdy severočeský celek odletí na soustředění na Kypru.

Výraznější posily zatím do Teplic nedorazily, podle trenéra Stanislava Hejkala by se to ale mělo změnit. "První by měla přijít na hostování už ve středu. Druhou je český hráč ze zahraničí a doufáme, že to dotáhneme nejpozději do odletu na Kypr," uvedl teplický kouč.

"Měli jsme vybraných víc posil, ale zúžili jsme to na dvě. Mně to stačí, protože velká obměna kádru přišla v létě a teď už jen vybíráme posily, co potřebujeme," přidal Hejkal. Rozjednané hráče zatím nejmenoval. "Jde o středového hráče na pozici číslo šest a o stopera," uvedl.

Teplice naopak už nepočítají s Martinem Jindráčkem, který by měl zamířit do Příbrami. S rezervním týmem se budou připravovat španělský obránce Manel Royo, který si hledá angažmá, stejně je na tom i Michal Jeřábek, jenž se rozhodl neprodloužit v létě končící smlouvu.