Teplice v Karviné remizovaly 2:2 a skončí na barážovém místě

Karviná - Fotbalisté Teplic remizovali v předposledním čtvrtém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu v Karviné 2:2 a skončí na jednom ze dvou barážových míst. Slezané už jsou jistým sestupujícím.

Tepličtí se dostali do vedení v 17. minutě po trefě Aloise Hyčky. Domácí v závěru první půle vyrovnali zásluhou Vlasije Sinjavského, dvacet minut před koncem však "Sklářům" vrátil náskok David Ledecký. Svěřenci trenéra Jiřího Jarošíka ale ani tentokrát náskok neudrželi a v 90. minutě inkasovali po hlavičce Petra Buchty.

Předposlední Severočeši by se ještě teoreticky mohli baráži vyhnout, pokud by se v sobotním závěrečném kole nadstavby, ve kterém hostí Pardubice, dokázali posunout na 14. místo a současně by sparťanský B-tým ve druhé lize obsadil druhou nebo třetí příčku. V tom případě by do baráže šel pouze předposlední celek nejvyšší soutěže.

Teplice měly povedený vstup do utkání a udeřily z první vážné příležitosti. V 17. minutě si doběhl Trubačův centr na zadní tyči Hyčka a svým druhým gólem v tomto ligovém ročníku poslal hosty do vedení.

Domácí mohli vyrovnat po půl hodině hry, kdy si na centr Šehiče naskočil Papadopulos, ale svou sedmou branku v sezoně nepřidal. Severočeši pak chvíli hráli bez zraněného Žáka a Karviná početní výhodu využila. Holíkovu hlavičku v 39. minutě ještě zneškodnil brankář Grigar, o dvě minuty později ale prolétl centr Kobouriho k Sinjavskému a ten tvrdou ranou vyrovnal. Estonský záložník se trefil počtvrté v této sezoně.

Teplice mohly ještě v závěru poločasu získat své vedení zpět, ale Sejkovu hlavičku vytáhl povedeným zákrokem gólman Neuman. Devatenáctiletý útočník Sejk měl další šanci v úvodu druhé části, jenže tentokrát při hlavičkovém pokusu minul. O chvíli později neuspěl po individuální akci ani hostující Ledecký, který nahradil v teplickém útoku Žáka.

Trenér Jarošík vsadil v 68. minutě na trojnásobné střídání a tah se mu vyplatil. Po autu střídajícího Kodada utekl po levé straně jiný nový muž na hřišti Žitný a našel před branou volného Ledeckého, jenž druhou brankou v ročníku vrátil hostům vedení.

Když už se zdálo, že Teplice udrží svůj těsný náskok až do konce, našel v 90. minutě centrující Sinjavskij hlavičkujícího Buchtu, který vyrovnal. Na remíze nic nezměnil ani závěrečný tlak Severočechů, po němž Hyčka mířil povedenou ranou těsně nad bránu.

Teplice nevyhrály v nadstavbě ani čtvrtý zápas a v Karviné nezvítězily v šestém utkání za sebou.

MFK Karviná - FK Teplice 2:2 (1:1)

Branky: 41. Sinjavskij, 90. Buchta - 17. Hyčka, 70. Ledecký. Rozhodčí: Proske - Paták, Kotík - Ondráš (video). Bez karet. Diváci: 1050.

Sestavy:

Karviná: Neuman - Dramé, Buchta, Kobouri - Sinjavskij, Zorvan (81. Qose), Ndiaye (82. Túlio), Chvěja (73. Jursa), Šehič (73. Vlachovský) - Papadopulos, Holík (46. Svoboda). Trenér: Páník.

Teplice: Grigar - Chaloupek, Tijani, Shejbal - Hyčka, Mareček, Trubač, Fortelný (68. Žitný), Boljevič (68. Kodad) - Sejk (68. Mareš), Žák (41. Ledecký). Trenér: Jarošík.