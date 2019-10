Teplice v devíti zvítězily v Opavě 1:0, výhru trefil Jakub Mareš

Opava - Fotbalisté Teplic ve 12. kole první ligy zvítězili v Opavě 1:0, přestože dohrávali v devíti. Zápas rozhodl v 86. minutě Jakub Mareš v době, kdy už domácí měli přesilovku po vyloučení Jana Shejbala z 72. minuty. V závěru dostal červenou kartu ještě hostující Petr Mareš, ale Teplice už tři body udržely a v lize pošesté za sebou neprohrály. Naopak předposlední Opava čeká na vítězství už deset kol.

Hned v úvodu zahrozila Opava. Po centru Zavadila propadl míč k Šulcovi, jenž minul pravou tyč. Krátce nato po akci Žídka přiťukl Šulc balon ideálně proti noze Hrabinovi, ten ale vypálil těsně nad břevno.

Začátek utkání měl spád a pak zahrozili i Severočeši. Jakub Mareš si posunul míč na osu hřiště a ranou zhruba z 20 metrů protáhl Fendricha, který míč vytěsnil na roh.

Tepličtí hrozili dál. Po půlhodině nejprve zblízka pálil vysoko nad Řezníček a pak střelu Jakuba Mareše z dobré pozice ve vápně vyrazil připravený Fendrich. Před pauzou Kučera chytrou uličkou vysunul Řezníčka, míč po jeho technickém obstřelu ale skončil těsně nad.

Zkraje druhé půle se nebezpečnou hlavičkou prezentoval domácí Šulc, ale Grigar byl připraven. Po chybě v teplické rozehrávce se neujala ani rána střídajícího Zapalače, kterou hostující gólman vyrazil.

V 72. minutě se Mondek po dlouhém nákopu prodral před Shejbala a utíkal na teplickou bránu. Shejbal opavského záložníka zezadu stáhl před vápnem a rozhodčí Berka mu ukázal červenou kartu. Slezané poté do oslabeného soupeře "bušili". Mondekovu střílenou přihrávku Dedič patičkou tečoval přesně do míst, kde stál Grigar, který následně vytlačil Zapalačovu ránu na roh.

Pak ale Tepličtí podnikli rychlý protiútok, prudký centr Petra Mareše na přední tyč vyrazil Fendrich přímo k číhajícímu Jakubu Marešovi, jenž doklepl míč do sítě. Hostující útočník dal pátou branku za poslední čtyři kola.

Vzápětí byl po druhé žluté kartě vyloučen Petr Mareš, ale Severočeši v devíti už odolali opavskému tlaku.

Hlasy po utkání:

Josef Dvorník (trenér Opavy): "Do utkání jsme vstoupili slušně. Měli jsme dvě střely z dálky a řadu centrovaných míčů. Trochu nám vázl střed hřiště, přesto jsme se dostávali dopředu. Bohužel ve vápně nedokážeme být na pravém místě. Ve druhém poločase jsme měli hluchých asi 20 minut, kdy jsme se trápili. Je škoda, že nějaká standardka neskončila gólem. Po vyloučení jsme se znovu nakopli. Ale tím, že jsme v závěru inkasovali, jsme chtěli zjednodušit hru a už se nám nepodařilo dostat do šance."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Utkání splnilo, co jsem očekával. Domácí byli mírně aktivnější. Věděli jsme, že budou nebezpeční hlavně ze standardek Zavadila. Ze hry si ale vyloženou šanci nevytvořili, zatímco my jsme měli v první půli tři čtyři možnosti, ze kterých jsme mohli vstřelit gól. Po vyloučení Shejbala jsem si říkal, že bod budeme brát. Nakonec máme tři body, což je pro nás nadstandard, ale to i druhá červená karta. Vůbec nevím, s kým budeme hrát se Spartou."

SFC Opava - FK Teplice 0:1 (0:0)

Branka: 86. J. Mareš. Rozhodčí: Berka - Flimmel, Vlček. ŽK: Jursa, Mondek, Hrabina - Paradin, P. Mareš. ČK: 72. Shejbal (Teplice), 90. P. Mareš. Diváci: 3212.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Jursa (89. Schaffartzik) - Manzia (57. Zapalač), Šulc, Mondek - Dedič. Trenér: Grussmann.

Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Kodeš, Kučera, P. Mareš, Hyčka - J. Mareš (90.+1 Vyhnal), Řezníček (86. Jindráček). Trenér: Hejkal.