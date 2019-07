Teplice ukončily v Ostravě čekání na výhru

Ostrava - Fotbalisté Teplic ukončili čtyřměsíční čekání na vítězství v nejvyšší soutěži v Ostravě, kde dnes vyhráli 1:0. Jediný gól vstřelil už ve třetí minutě Patrik Žitný. Severočeši se i díky němu rehabilitovali za debakl 1:5 se Slavií v minulém kole. Ostrava naopak nenavázala na pondělní výhru z Karviné a na domácím hřišti z posledních pěti zápasů počtvrté prohrála. Alespoň remízu mohl Baníku zachránit Baroš, ale v 66. minutě neproměnil penaltu.

Teplice rychle snažily dát zapomenout na pětigólovou blamáž se Slavií. Na vedoucí gól jim stačilo 133 sekund. Moulis na zadní tyči vrátil přetažený centr zpátky na malé vápno a Žitný po zemi prostřelil Budinského.

Baník na nepříznivý vývoj reagoval ofenzivou. Útočný tandem Baroš - Diop, který navzdory vítězství v Karviné v základní sestavě nahradil Kuzmanoviče se Smolou, poprvé zaúřadoval ve 12. minutě. Barošově teči po Diopově průniku chyběly decimetry.

Ostrava pak získala trvalou převahu a obléhala svou útočnou polovinu. Především zásluhou Reitera na pravé straně pronikala do teplického vápna, ale domácí záložník nejprve trefil jen boční síť, pak úspěšně hledal ve vápně Baroše, jeho pohotové zakončení však Grigar zlikvidoval.

Další nebezpečnou akci Ostravy založil kolmicí za obranu opět Baroš, ovšem Diop vypálil bez přípravy asi metr vedle teplické tyče.

Baník v tlaku pokračoval i po změně stran. Postupným útokem si v 53. minutě domácí otevřeli obranu hostů a Jánošovu štiplavou dělovku z dvaceti metrů Grigar s námahou odvrátil.

Největší možnost k vyrovnání měli Ostravané v 66. minutě. Poté, co jeden z teplických hráčů zahrál rukou ve vápně, se pískala penalta, ale Barošovu střelu Grigar chytil. Domácí zahodili pokutový kop ve druhém domácím utkání po sobě.

Stále se hrálo jen na teplické straně. Třináct minut před koncem se ve vápně uvolnil střídající Kuzmanovič, avšak ani jeho projektil Grigar za záda nepustil.

Ostrava byla přes snahu v závěru stále křečovitější. I když hosté v podstatě za celý druhý poločas Budinského neohrozili, defenziva jim stačila, aby po osmi utkáních venku naplno zabodovali.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Odehráli jsme nejlepší utkání z těch tří, bohužel vyšlo výsledkově špatně. O to je to horší, protože jsme všichni zklamaní. Ne s výkonem, ale s výsledkem. Bohužel jsme nedali ani penaltu, takže jsme se v tom utopili. Věřím, že kdybychom dali penaltu, bojovali bychom ještě o tři body."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Chtěli jsme hru zjednodušit, protože nám předtím některé věci nešly. Na můj vkus to bylo ale až moc. Byl jsem však spokojen se vstupem do utkání a přístupem, tak bych si to představoval. Pak už to z naší strany byla jen válka, domácí nás dostali pod velký tlak. Ubránili jsme to ale, což jsme strašně potřebovali. Venku jsme v roce 2019 ještě nevyhráli, čisté konto jsme neudrželi, ani nepamatuju."

Baník Ostrava - FK Teplice 0:1 (0:1)

Branka: 3. Žitný. Rozhodčí: Franěk - Koval, Dresler - Orel (video). ŽK: Procházka, Jirásek - Shejbal, Žitný. Diváci: 7083.

Sestavy:

Ostrava: Budinský - Celba, Procházka, Stronati, Fleišman - Reiter, Jánoš, Jirásek, Granečný (46. De Azevedo) - Baroš (74. Kuzmanovič), Diop (63. Smola). Trenér: Páník.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Mareš - Žitný, Ljevakovič (76. Kodeš), Kučera, Moulis (55. Nazarov) - Vyhnal (78. Jindráček), Hora. Trenér: Hejkal.

Tabulka:

1. Slavia 2 2 0 0 6:1 6 2. Plzeň 2 2 0 0 5:2 6 3. Opava 2 2 0 0 2:0 6 4. Teplice 3 1 1 1 3:6 4 5. Bohemians 2 1 0 1 3:2 3 6. České Budějovice 2 1 0 1 2:1 3 7. Liberec 2 1 0 1 3:3 3 8. Slovácko 2 1 0 1 2:2 3 9. Sparta 2 1 0 1 2:2 3 10. Jablonec 2 1 0 1 2:2 3 11. Ostrava 3 1 0 2 3:4 3 12. Olomouc 2 1 0 1 2:3 3 13. Mladá Boleslav 2 1 0 1 1:3 3 14. Příbram 2 0 1 1 1:2 1 15. Karviná 2 0 0 2 1:3 0 16. Zlín 2 0 0 2 0:2 0