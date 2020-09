Teplice udolaly Ostravu a bodovaly po třech prohrách

Teplice - Fotbalisté Teplic porazili v 5. kole první ligy Ostravu 2:1. Severočechy poslal v 58. minutě do vedení Patrik Žitný, po dvou minutách srovnal Dyjan Carlos De Azevedo, ale čtvrthodinu před koncem si dal vlastní gól hostující Martin Fillo. Teplice bodovaly po předchozích třech porážkách a doma Baník porazily po pěti letech. Slezané nezvítězili v 11 z posledních 12 ligových duelů a v neúplné tabulce klesli za soupeře na 11. místo.

Domácí s velkou marodkou vzali zavděk rozhodnutí odvolací komise, která až do projednání případu pozastavila zákaz činnosti stoperu Heidenreichovi, jenž byl chybně vyloučen na Slavii. Sehranější sestava hostů vstoupila do utkání aktivněji, ale většina prvního poločasu pak patřila Severočechům, kteří si vypracovali několik možností.

Do největších problémů dostal hostujícího gólmana Laštůvku už v deváté minutě jeho spoluhráč Fillo, který tečoval centr Černého. Ostravské nečekaný moment zaskočil, nemohli se dostat do hry a přibývaly pouze střelecké pokusy Severočechů. Ve 21. minutě mohl otevřít skóre Kučera, ale uvnitř šestnáctky mířil nad. Tvrdé rány Mareše a Hyčky zlikvidoval Laštůvka, chytající 200. zápas v české lize.

Kontroverzní moment přišel ve 36. minutě, kdy se domácí dožadovali penalty za sražení Moulise. Ale sudí Julínek střet jako penaltu neviděl a stejné mínění měli i kolegové u videa.

Po pauze hosté zvýšili ofenzivní snahu a v 56. minutě měl Kuzmanovič první šanci Baníku, ovšem v souboji s domácími obránci hlavičkoval mimo branku Grigara.

V 58. minutě udeřili na druhé straně Severočeši. Vukadinovič ukázal své přednosti a poslal zpětnou přihrávku do šestnáctky, kde Žitný vstřelil první gól zápasu.

Na Stínadlech však bylo rychle vyrovnáno. Hosté po pravé straně našli domácí obranu nepozornou a De Avezedo uvnitř pokutového území dokázal zužitkovat souboj s Marečkem ve vyrovnání. Brazilský záložník navázal na gól z minulého kola.

V 75. minutě domácí znovu prokázali větší vůli po vítězství. Střídající Knapík sice hlavou nejdříve poslal s hostující tečí míč nad břevno, ale následoval roh a po něm si bývalý teplický záložník Fillo vstřelil hlavou vlastní gól. Baník se snažil i střídáním výsledek ještě změnit, ale v největší šanci Potočného vychytal v 87. minutě brankář Grigar.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Zápas jsme zvládli dobře už tím, jak se nám podařilo vrátit do sestavy Heidenreicha. Za to rozhodnutí chci poděkovat, přece mladý hráč nemůže pykat za chybu rozhodčího v druhém utkání po sobě. Měli jsme připraveny dvě varianty sestavy, rozhodnutí jsem věděl v poledne. Celý tým pak podal velmi dobrý a disciplinovaný výkon v defenzivě. Proč takové výkony nedokážeme opakovat? To kdybych věděl, lámu si s tím hlavu, kde chodím. Jsem rád za to, jaké oživení přinesl naší hře Vukadinovič. Má rychlost, agresivitu, zkušenost. Možná nezůstaneme pouze u něj, zítra dorazí na zkoušku hráč z Dunajské Stredy, možná i někdo další. Máme hodně zraněných, musíme kádr doplnit."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Jsem hodně zklamaný, zápas se mi hodnotí těžko. Věřili jsme, že stejná sestava jako v minulém utkání nám pomůže navázat na výhru. Ale především v prvním poločase jsme mohli být rádi, že jsme neinkasovali, protože domácí byli lepší. Po změně stran a naší jedné změně v sestavě jsme se trochu zvedli, ale inkasovali jsme dvakrát po zbytečných chybách. Na souhru před prvním gólem domácích jsme se připravovali, přesto nás zaskočili. Ve chvíli, kdy jsem za stavu 1:1 věřil, že můžeme rozhodnout, inkasujeme po standardce. Sráží nás nevyrovnané výkony."

FK Teplice - Baník Ostrava 2:1 (0:0)

Branky: 58. Žitný, 75. vlastní Fillo - 60. De Avezedo. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Dohnálek - Rejžek (video). ŽK: Mareček, Žitný, Vukadinovič, Grigar, Ljevakovič - Pokorný, Svozil. Diváci: 1311 (limit 2000 diváků na stadionu).

Teplice: Grigar - Černý, Heidenreich, Mareček, Hyčka - Vukadinovič (90. Radosta), Kučera, Trubač (66. Shejbal), Žitný (90. Ljevakovič), Moulis - Mareš (72. Knapík). Trenér: Hejkal.

Ostrava: Laštůvka - Fillo (80. Jirásek), Pokorný, Svozil, Fleišman - Jánoš, Tetour - De Azevedo, Kuzmanovič (80. Šašinka), Holzer (62. Tijani) - Zajíc (46. Potočný). Trenér: Kozel.